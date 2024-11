La segreteria provinciale di Alternativa Popolare: «La chiusura del Pd non rispetta politicamente il risultato elettorale»

La segreteria provinciale di Alternativa Popolare, tramite le parole di Gianfranco Leone, esprime il proprio sostegno ai consiglieri comunali Serena Carrozzino e Peppino Pignataro che da tempo, avendo costituito il gruppo di AP in seno al consiglio comunale di Castrovillari e dopo aver effettuato i dovuti passaggi istituzionali, «attendono il richiesto incontro con il sindaco per il prosieguo del percorso politico con la maggioranza».

«Riteniamo che l’atteggiamento di chiusura posto in essere dal PD non rispetti politicamente il risultato elettorale che ha visto i consiglieri Carrozzino e Pignataro i più votati in maggioranza e soprattutto non rispetta una forza politica quale Alternativa Popolare che vede al suo interno uomini politici impegnati nel governo e nel parlamento Nazionale e presenti a pieno titolo nell’assemblea Regionale.

L’ area del Pollino e di Cammarata riveste un’ importanza economica rilevante per il territorio che rappresenta, anche se negli ultimi anni è stata trascurata dall’interesse politico Regionale e dalla città di Castrovillari. L’unico settore che ha dato respiro all’economia locale è stato quello agricolo, ma anche in questo si è registrata una diminuzione di occupazione con conseguente impoverimento del tessuto economico. Ed è proprio su queste tematiche i consiglieri di Area Popolare vorrebbero un confronto con il primo cittadino al fine di portare all’attenzione dei propri presentanti istituzionali problematiche e progettualità per il concretizzarsi di interventi sul territorio. Per questi motivi, riteniamo opportuno un confronto con le forze politiche che governano la città affinché si crei una sinergia capace di portare benefici concreti nei territori amministrati».