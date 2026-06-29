Alle ore 10:55 di questa mattina Anna De Gaio ha ufficialmente giurato come nuova sindaca, la prima donna a rivestire questo ruolo nella storia della città. Il giuramento è avvenuto durante il primo consiglio comunale dell'era De Gaio, celebrato in una sala delle adunanze del Palazzo di Città (al piano terra) letteralmente gremita di cittadini curiosi e sostenitori. Un inizio solenne per la coalizione di centro-destra, arrivato dopo giorni di intense discussioni interne ai partiti.

La neo sindaca ha presentato la squadra che la affiancherà in questo corso politico-amministrativo. La giunta è composta da quattro uomini e una donna. Il ruolo di Vicesindaco non è stato ancora assegnato, la prima cittadina si è riservata di nominarlo nei prossimi giorni. Trova spazio Domenico Basile delegato per Bilancio e attività produttive. Nello specifico si occuperà di bilancio e tributi, finanza e programmazione economica, sviluppo e innovazione, commercio e artigianato; Antonio Di Paola ha ricevuto la delega per Lavori pubblici, edilizia scolastica, arredo urbano, politiche abitative; Francesco Rocca si occuperà di Edilizia privata, ambiente ed ecologia, mobilità e trasporti; Giovanna D’Ingianna è l’assessora alla Cultura, pubblica istruzione, turismo, marketing territoriale, pari opportunità; Onofrio Massarotti è il delegato Sport e politiche giovanili, edilizia sportiva, quotidianità e associazionismo. Il sindaco Anna De Gaio ha deciso di tenere per sé la gestione diretta di alcuni comparti cruciali quali i servizi sociali, lavoro, personale, welfare, polizia municipale, sanità e politiche cimiteriali.

Durante la seduta si è provveduto anche a delineare l'organigramma istituzionale dell'aula. Nel ruolo di Presidente del Consiglio Comunale è stato eletto Pierluigi Abenante (consigliere di centro-destra) con 9 voti, il suo Vice sarà Luca Donadio, che ha raccolto 3 preferenze. Si è votato, inoltre, per la composizione della Commissione Elettorale nominando come Membri effettivi i consiglieri Graziadio e Lo Prete (subentrati in consiglio come primi dei non eletti) e il consigliere Spinicci, saranno Supplenti Cama, Dolce e Saraceni.

L'aula ha infine formalizzato l'assetto dei gruppi consiliari. I portavoce che guideranno i vari schieramenti politici all'interno del consiglio comunale saranno Maltese (Forza Italia), Andriello (Fratelli d’Italia), Dolce (Azione Cittadina), D’Atri (Castrovillari che Vuoi), Lo Prete (Insieme per Castrovillari), Laghi (Solidarietà e Partecipazione), Donadio (Civicamente), Spinicci (Onda Civica), Bello (I Progressisti), Covucci (Partito Democratico) e Saraceni (I Democratici).