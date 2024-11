Mimmo Lo Polito si conferma sindaco a Castrovillari, ma per soli undici voti.

Una "vittoria sofferta" per il neo sindaco Lo Polito, già sindaco dal 2012, poi dimessosi in seguito all'addio dei consiglieri comunali di maggioranza. "Una campagna elettorale avvelenata da parte dei miei avversari - hanno creato un clima velenoso nella città di Castrovillari - ha dichiaratoil sindaco - inutile nascondere che pensavo di conseguire un risultato diverso, un vantaggio maggiore, ma in queste condizioni difficili vincere è un grande risultato".

"Ancora non ho completamente assaporato la vittoria, anche perchè è arrivata in questo modo - ha spiegato - è come quando si gioca a calcio, dato che i miei avversari l'avevano buttata sull'aspetto dei tifosi. Allora dico che abbiamo vinto all'ultimo minuto dei tempi supplementari. Continuerò il percorso interrotto con nuove energie, con una nuova consapevolezza delle cose da fare, con due anni di esperienza, e sopratutto con una nuova squadra, correggendo gli errori che avevamo commesso e cercando di recuperare, quanto prima, tutti i progetti avviati che la gente non vede".

Il Consiglio comunale - Sono 16 i nuovi consiglieri comunali di Castrovillari. Dieci quelli di maggioranza, che sosterranno il neo sindaco Mimmo Lo Polito.

Pd - Nicola Di Gerio (301), Girolamo Rubini (280), Piero Francesco Vico (270), Era Rocco (239)

Progressisti: Peppino Pignataro (299), Francesca Donato (287), Serena Carrozzino (213)

Democratici per Cv: Vincenzo Dario D'Atri (291), Maria Silella (210),

Nuovi percorsi: Carmine Lo Prete (162)



Opposizione



Giuseppe Santagada: candidato sindaco

Città viva: Onofrio Massarotti (271), Maria Antonietta Guaragna (208),

Solidarietà e partecipazione: Ferdinando Laghi (289)

Castrovillari solidale: Serafina Astorino (241)