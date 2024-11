Il Comune ha indetto una selezione per assumere un dirigente tecnico nel settore Igiene Ambientale. Adesso la commissione dovrà valutare i curricula

Procedono a piè sospinto al Comune di Catanzaro le selezioni per conferire i due incarichi dirigenziali messi a concorso dall’amministrazione nel tentativo di coprire i posti rimasti vacanti. La pianta organica a Palazzo De Nobili è, infatti, pesantemente sottodimensionata e la misura di questa criticità è rappresentata dal fatto che attualmente sono solo sei i dirigenti rimasti e su cui grava la gestione di ben 17 settori comunali.

Le mancate proroghe

Dopo la mancata proroga del contratto giunto a scadenza della dirigente Giuseppina Casalinuovo ex titolare del settore Affari generali, Contratti e Suac e della Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili e del dirigente Giuseppe Lonetti ex titolare del settore Urbanistica, Palazzo De Nobili ha infatti indetto due selezioni pubbliche per conferire l’incarico di dirigente tecnico del settore Urbanistica e del settore Igiene Ambientale. Dopo aver espletato la prima gara e stilato una graduatoria, adesso è toccato ai candidati della seconda selezione presentare domanda. Nei giorni scorsi Palazzo De Nobili ha stilato la graduatoria dei candidati ammessi per la costituzione di contratto a tempo pieno e determinato. La commissione preposta dovrà valutare i partecipanti attraverso l'analisi del curriculum e un colloquio, all'esito del quale una ristretta rosa sarà sottoposta al giudizio del sindaco Sergio Abramo, il quale procederà alla nomina.

I candidati

Gli ammessi

Gli esclusi

Sono stati esclusi per mancanza di requisiti: Salvatore Belcastro, Francesco Catrambone, Giuseppe Antonio Emanuele, Carlo Mazzei.

Luana Costa