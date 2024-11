Il sindaco di Pianopoli ha fatto incetta di voti lasciandosi alle spalle il competitor Ernesto Palma. Presidente dell’assemblea Michele Drosi

Un’elezione a dir poco plebiscitaria quella che ha indicato il sindaco di Pianopoli Gianluca Cuda quale nuovo segretario provinciale del Partito democratico di Catanzaro. Il congresso si è svolto questo pomeriggio nella sala delle culture della Provincia dove i delegati hanno espresso un voto quasi unanime nei confronti del segretario in pectore Cuda. Il competitor Ernesto Palma non ha preso parte al congresso. Il sindaco di Pianopoli ha fatto incetta di voti raggiungendo il 95,58% di preferenze (3.440 voti), solo 159 voti invece per Ernesto Palma. Contestualmente è stato eletto presidente dell’assemblea il sindaco di Satriano Michele Drosi e con la funzione di vice presidenti: Anastasia Cacia e Mimma Remondo.

La direzione

La direzione provinciale sarà così composta: Benedetta Primerano, Maria Rita Galati, Vincenzo Gallelli, Amelia Bongarzone, Pino Maida, Giusy Iemma, Giovanni Paone, Lucia Coniglio, Domenico Riillo, Santino Bubbo, Loretta Dell’Apa, Tonino Sorrentino, Angela Robbe, Domenico Iapello, Pino Zaffina, Lorenzo Costa, Eugenio Gallo, Giovanni Scalise, Angela Decio, Riccardo Bruno, Pasquale Mancuso, Debora Chirico, Maria Antonietta De Francesco, Davide Rubino, Domenico Giampà, Giovanna Viola, Andrea Sinopoli, Gino Lepera, Gabriella Desensi, Libero Notarangelo, Giovanni Gallo, Paolo Cosentino, Salvatore Passafaro, Maria Teresa D’Agostino, Maurizio Caligiuri, Pancrazio Mangone, Franco Macchione, Fabrizio Cassala, Leonilde Cosentino, Carolina Canino, Gianni Arena, Enzo Bruno e Petrelli Irma.

