Lo stanziamento garantirà agli iscritti di proseguire l’anno accademico in corso fino al prossimo mese di luglio

La giunta comunale, nella seduta odierna presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ascoltata la relazione illustrata dall’assessore alla Pubblica Istruzione Lea Concolino, ha dato il via libera al prelevamento della somma di 40mila euro dal fondo di riserva per garantire la regolare prosecuzione delle attività presso il Polo didattico di Catanzaro del Conservatorio “Torrefranca”.



L’amministrazione comunale, a causa del blocco delle spese imposta dalla Corte dei Conti alla fine del 2016, nel corso dell’anno accademico ha garantito esclusivamente il servizio di apertura di Palazzo Rossi e gli oneri afferenti la pulizia dei locali, la fornitura delle utenze e il servizio di vigilanza e custodia durante le ore di attività didattica. Solo con l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale, l’esecutivo ha potuto dare l’ok allo stanziamento delle risorse che consentiranno a tutti gli iscritti al Conservatorio di proseguire l’anno accademico in corso, fino al prossimo mese di luglio, presso il Polo didattico di Catanzaro scongiurando il rischio di ulteriori disagi a carico delle famiglie che sarebbero state costrette farsi carico delle spese di viaggio verso la sede centrale di Vibo.

l.c.