Passi in avanti verso l'intitolazione del Parco della Biodiversità di Catanzaro a Michele Traversa, ex deputato, assessore regionale, presidente della Provincia. L’ente intermedio guidato da Amedeo Mormile ha accolto l'appello giunto da personalità di ogni estrazione politica all'indomani della scomparsa dello storico esponente della politica calabrese, avviando le procedure formali propedeutiche all'intitolazione. La proposta di delibera arriverà in aula durante la prossima seduta dell'assise, che si riunirà in prima convocazione l'8 maggio alle ore 12 e in seconda convocazione il 9 maggio sempre alle 12.

Tra le personalità politiche che avevano invocato l'intitolazione del parco a Traversa, che negli ultimi anni, sempre su indicazione del presidente Mormile aveva rivestito il ruolo di presidente onorario della struttura, era stato anche il senatore Maurizio Gasparri che con Traversa ha condiviso l'esperienza da parlamentare oltre agli anni della comunanza politica.

«Ne ho apprezzato l’affetto, la lealtà e il sostegno in lunghi anni di militanza e di presenza sul territorio - aveva scritto Gasparri. L’ho visto impegnato su mille fronti, ma lo ricordo in particolare, con commozione, impegnato fisicamente nella realizzazione del Parco della Biodiversità di Catanzaro, città che gli deve molto», aveva rimarcato nella dichiarazione. «E quel parco dovrebbe essere dedicato a lui, a un uomo perbene, che ha dato tanto a tutti noi e al quale avremmo dovuto dire e dare molto di più», concludeva Gasparri.