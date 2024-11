Duro attacco del gruppo consiliare di Forza Italia al sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e alla sua maggioranza. Il tema questa volta è quello dei fondi Pnrr, in particolare quelli destinati ai lavori nello stadio cittadino. «Se c’è una certezza che prende sempre più concretezza in questi ultimi mesi - scrive in una nota il gruppo di opposizione - è che al sindaco Fiorita piace perdere o rischiare di perdere i finanziamenti pubblici, visto che oramai la lista inizia ad essere lunga. Questa volta a rischio è il finanziamento riconosciuto sulle risorse del Pnrr per rifare la copertura della tribuna dello stadio Ceravolo».

Spiegano gli esponenti azzurri: «Il 4 ottobre, con la determina 2801, l’amministrazione Fiorita si accorge che, se non riuscisse ad aggiudicare i lavori allo stadio, Catanzaro perderebbe quel milione di euro ottenuto dall’allora sindaco Abramo. Eppure l’iter per questo importante intervento era cominciato - come riporta la stessa determina - già nell’agosto del 2022, quando Fiorita era sindaco da circa due mesi. Possibile che in due anni il Comune targato Cambiavento non sia riuscito ad accelerare il processo che dovrebbe portare all’aggiudicazione dei lavori evitando il rischio di perdere il finanziamento? Possibile, in pratica, che non esistesse alcuna strada alternativa all’adozione di procedure dell’ultimo minuto prive della giusta trasparenza e con la consueta superficialità? L’ulteriore rischio, così come avvenne per gli altri interventi sullo stadio della scorsa stagione, di arrivare tanto tardi e non risolvere completamente il problema è chiaro».

«È vero che la procedura negoziata senza bando scelta dal Comune è prevista per legge, ma è altrettanto evidente quanto sia discutibile sotto il profilo della trasparenza, motivata solo dal solito ritardo in cui Fiorita e la sua amministrazione sono diventati un modello. Altro che cambiaMò… qua non si cambia nulla! Chiediamo - concludono i forzisti a Palazzo de Nobili - al sindaco Fiorita di dare delle spiegazioni e di essere più trasparente, però questa volta senza narrare cose fantastiche tipo la città felice, l’atto di generosità, la giunta dei migliori. Ogni tanto il sindaco parli della realtà, poiché il suo è un mondo immaginario e, in quanto tale, oltre a qualche giullare di corte, questo mondo lo vede solo lui».