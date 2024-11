Il coordinatore azzurro per la Calabria: «Stiamo lavorando per individuare una figura unitaria. Replicare il modello vincente delle ultime regionali»

«Il centrodestra sceglierà il migliore candidato sindaco possibile per Catanzaro». Lo afferma, in una nota, il coordinatore per la Calabria di Forza Italia, il senatore Giuseppe Mangialavori.

«La nostra coalizione - aggiunge - sta lavorando per individuare un candidato unitario. Una personalità che, oltre a rappresentare al meglio l'intero centrodestra, abbia un'idea vincente per Catanzaro».

Mangialavori volge quindi lo sguardo agli avversari: «Il centrosinistra, come al solito, marcia diviso ed è alle prese con la difficile risoluzione di problemi interni: il Partito Democratico deve evitare che il congresso provinciale si trasformi nell'ennesima lotta fratricida, mentre il Movimento 5 Stelle è in cerca di una bussola dopo la defenestrazione per via giudiziaria del suo capo politico».

«Il momento, dunque - dice ancora Mangialavori - è dunque estremamente favorevole e il centrodestra deve fare tutto il possibile per stoppare qualsiasi fuga in avanti e replicare il modello vincente delle ultime elezioni regionali, continuando il suo buon governo della città».

