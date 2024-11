La squadra di governo ha licenziato provvedimenti riguardanti cultura e spettacoli

Si è riunita per la prima volta questa mattina a Catanzaro la nuova giunta comunale presieduta dal sindaco Sergio Abramo. Al centro del vertice dell’esecutivo, assistito dal segretario generale del Comune, Vincenzina Sica, diverse pratiche riguardanti soprattutto gli spettacoli e le manifestazioni culturali organizzate per il periodo estivo dall’amministrazione comunale e altri enti e associazioni pubbliche e private.

La cultura

In particolare è stato concesso il via libera al prelevamento dal fondo di riserva per finanziare le attività turistico-culturali dei prossimi due mesi. Approvato, inoltre, il programma delle visite guidate alle gallerie del San Giovanni che si terranno in tutti i week end di luglio e agosto. Gli orari delle visite di questo fine settimana sono dalle 17:30 alle 22:30, nei fine settimana successivi dalle 18 alle 21. Il servizio è curato dall’associazione “Guide turistiche della Calabria”. Disco verde anche alla partnership del Comune all’edizione 2017 del Festival d’autunno. Sempre dal settore turismo e cultura è stata predisposta la delibera che riguarda la compartecipazione alla manifestazione “Nella mia città nessuno è straniero”, organizzata dall’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace nell’ambito delle celebrazioni per la festa di San Vitaliano.

Dal settore finanziario e personale

Via libera anche all’atto di indirizzo per il progetto di risparmio fiscale mediante controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità Iva proposto dal settore servizi finanziari. Dal settore personale è stata elaborata la pratica relativa all’integrazione della delibera di giunta nr. 22/2013 e 489/2013 per la costituzione dell’ufficio di staff del sindaco.

Consiglio straordinario

Il sindaco Sergio Abramo ha convocato per lunedì 17 luglio, alle ore 12, in seduta straordinaria, una nuova riunione del Consiglio comunale. L’assise dovrà discutere due punti all’ordine del giorno: l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale e l’elezione della commissione elettorale comunale.

