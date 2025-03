Botta, risposta e contro risposta tra l’amministrazione comunale e il gruppo consiliare d’opposizione in merito all’emergenza idrica scaturita in città a causa di una rottura sulla condotta: «Diffondono veleno in queste giornate così delicate»

«Restiamo allibiti di fronte alla ennesima strumentalizzazione del gruppo consiliare di Forza Italia che, anche durante l’emergenza terremoto e idrica, non perde tempo per diffondere veleno e fare il proprio gioco politico su problemi imprevedibili che stanno vivendo, purtroppo, i catanzaresi in queste ore».

È quanto controreplica l’amministrazione comunale di Catanzaro alla nota di Fi in merito alla secondo loro «gestione pessima» dell’emergenza idrica in città a causa di una rottura della condotta di Santa Domenica.

«Rispondiamo solo brevemente alle loro fake news perché i cittadini non devono essere presi in giro. I leoni da tastiera attribuiscono al Comune, in chiara mala fede, una nota ufficiale di Sorical (protocollo 9/2025) che parlava di una possibile corrispondenza tra scisma sismico e danni alla condotta idrica di Sorical. Il Comune non lo ha mai detto e loro lo sanno», continua la maggioranza in consiglio comunale.

«I polemisti a comando gettano fumo negli occhi sulle tempistiche della comunicazione di Sorical. L’Amministrazione Comunale ha preso conoscenza della rottura della condotta Sorical attraverso una comunicazione informale delle ore 06,55 poi formalizzata solo alle ore 09.40. Nessuna comunicazione, per altro, è arrivata, come sempre di prassi in questi casi, alla Polizia locale che è sempre in funzione per l’attivazione dello stato di emergenza. Avremmo dovuto prevederla? Appena ricevuta la comunicazione informale di Sorical, il Comune ha dato il via a tutte le attività necessarie per informare i cittadini e diminuire i disagi. La prima cosa fatta è stata contattare telefonicamente uno ad uno sin dalle ore 7.00 tutti i dirigenti scolastici della città per avvisarli della chiusura. Ma se anche la comunicazione di Sorical fosse arrivata alle 1 o alle 2 di notte, come scrive falsamente il Gruppo di Forza Italia, come sarebbe stato possibile informare prima i cittadini della chiusura delle scuole? Comparendo nel sonno dei catanzaresi già occupato da loro che sono l’incubo di questa città?

Ed ancora parlano dell’aggiornamento dei piani di evacuazione delle scuole che non vengono redatti dal Comune mentre dimenticano volutamente che questa Amministrazione sta aggiornando i piani di evacuazione comunale che erano fermi al 2014. Insomma in circa 20 anni di amministrazione il Gruppo di Forza Italia non ha pensato di occuparsi della sicurezza dei catanzaresi come, invece, stiamo facendo ora», si legge ancora nella nota.

«La vera “Fake news” della città sono loro, dimostrando per l’ennesima volta assoluta assenza di senso delle istituzioni. Loro che, con capacità chiaroveggenti, sono in grado di prevedere terremoti e squarci in mezzo al bosco della condotta idrica regionale in piena notte. Capacità mai dimostrate durante i loro 20 anni di governo della città specie sulle continue emergenze idriche. Piuttosto ci dicano come si sono mossi in Regione per drenare risorse da destinare alla rete idrica del nostro comune. Siamo sicuri che i Gruppi consiliari di Forza Italia di Reggio Calabria e di Cosenza si sarebbero comportati diversamente, ottenendo risposte certe e concrete per la loro città. Perché che la condotta idrica è piena di problemi lo si sa da molti anni. Ed ancora perché il Gruppo consiliare di Forza Italia non ha detto una sola parola sulla scelta della Regione di fare passare ad Arrical prima la rete di altri comuni e poi quella di Catanzaro con gravi danni economici ai cittadini? Ma a differenza di loro non vogliamo fare polemica perché in questo momento è importante l’unità della comunità», conclude l’amministrazione comunale di Catanzaro.