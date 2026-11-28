Antonino Murmura è nato a Vibo Valentia il 29 novembre 1926. Cento anni dopo, quel giorno, la città lo ricorderà allo stadio Luigi Razza. Domenica alle 14 la Us Nuova Vibonese scenderà in campo in sua memoria: di quella squadra è stato tifoso e presidente. Parte da qui il programma del centenario, preparato dal comitato organizzatore con la Fondazione Antonino e Maria Murmura.

Avvocato, democristiano, fu sindaco di Vibo nel 1952 e poi di nuovo nel 1964. Restò in Senato per sette legislature, fino al 1994, e nell'ultima entrò nel governo Ciampi come sottosegretario all'Interno. Ma a Vibo il suo nome resta legato soprattutto a una battaglia. Il 6 agosto 1987 presentò in Senato, insieme ad Azzarà, il disegno di legge per istituire la provincia di Vibo Valentia. Era un'idea che altri politici vibonesi avevano inseguito prima di lui, senza riuscirci. La legge arrivò il 6 marzo 1992, e dal 1996 la provincia diventò realtà. Negli stessi anni Murmura firmò anche la proposta per la provincia di Crotone. È morto l'8 dicembre 2014.

Lunedì 30 novembre alle 16, nel largo che porta il suo nome, sarà scoperto un busto del senatore, con i saluti del sindaco Vincenzo Romeo e di Franco Cimino, segretario storico della Dc. Alle 17.30 il vescovo, monsignor Attilio Nostro, celebrerà la messa nella Chiesa degli Angeli, su corso Umberto I. Alle 19, nel Collegio dei Gesuiti di via Scesa del Gesù, il maestro Ivan Donchev suonerà Beethoven in un concerto curato dal Conservatorio "Fausto Torrefranca".

Venerdì 4 dicembre alle 11 il ricordo si sposta nella sala consiliare della Provincia, in via Cesare Pavese. Non è un dettaglio: è l'ente che Murmura volle e ottenne. Si comincia con l'inno nazionale suonato dall'orchestra del liceo "Vito Capialbi", diretta dal maestro Diego Ventura. Ci saranno i deputati Giuseppe Mangialavori e Riccardo Tucci. Presenta Daniela Primerano, presidente dell'Osservatorio civico "Città Attiva". Dopo di lei parleranno il sindaco Romeo, il consigliere regionale Vito Pitaro, il presidente facente funzioni della Provincia Franco Barbalace, l'ex presidente Corrado L’Andolina e Salvatore Fortunato Giordano, presidente della Conferenza dei sindaci.

La relazione sulla figura e l'opera del senatore la terranno gli studenti del Capialbi. Seguirà un dibattito sul ruolo della Democrazia Cristiana nella Prima Repubblica, coordinato da Franco Laratta, direttore del Gruppo editoriale LaC Tv, con Mario Tassone e Alessandro Forlani a confronto con gli studenti delle scuole superiori della provincia.

Quei ragazzi sono nati in una provincia che quando Murmura era giovane non esisteva. Chissà se qualcuno, quel venerdì, si chiederà quanto sia costato ottenerla.