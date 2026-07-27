L’ultimo sondaggio YouTrend vede Fratelli d’Italia recedere e la Lega sprofondare sotto il 5%. Pesano le tensioni sulla legge elettorale e le questioni economiche, dall’aumento dei carburanti alla debolezza dei salari

L’ultimo sondaggio di YouTrend fotografa una fase di evidente difficoltà per la maggioranza di governo. Fratelli d’Italia registra un arretramento, la Lega continua a perdere consensi fino a scendere sotto la soglia del 5%, mentre il movimento guidato da Roberto Vannacci prosegue la sua crescita e si avvicina al ruolo di quarto partito italiano. Nel complesso, la coalizione di governo si attesta attorno al 40%, un dato che conferma una tendenza negativa ormai visibile da diverse settimane.

Le ragioni di questo indebolimento sono molteplici. Hanno pesato le polemiche politiche delle ultime settimane, le tensioni nei rapporti con il presidente degli Stati Uniti, le profonde divisioni emerse dopo il referendum sulla giustizia e le controversie legate al caso Delmastro e alle chat negate, che hanno alimentato il confronto tra maggioranza e opposizioni. A ciò si aggiunge lo scontro interno sulla riforma della legge elettorale e, in particolare, sul tema delle preferenze: dopo lo stop alla Camera, la maggioranza tenterà di riproporre la questione al Senato, ma le divergenze restano evidenti.

Sul piano politico, il protagonista di questa fase è Roberto Vannacci. La sua crescita rappresenta ormai un fattore con cui tutto il centrodestra deve fare i conti. Ogni punto percentuale conquistato dal suo movimento sottrae consenso soprattutto alla Lega e rende più difficile mantenere gli attuali equilibri della coalizione. Se non dovesse maturare un’intesa elettorale tra le forze del centrodestra, la competizione con Vannacci rischia di trasformarsi in un elemento di forte destabilizzazione.

A complicare il quadro ci sono anche le tensioni con Forza Italia. La posizione assunta dalla famiglia Berlusconi su alcuni temi, a partire dalla disciplina delle intercettazioni, evidenzia sensibilità diverse rispetto ad altri alleati e contribuisce a rendere meno compatta la coalizione.

Non meno rilevante è il peso delle questioni economiche. L’aumento del prezzo dei carburanti, la persistente debolezza dei salari italiani rispetto al resto d’Europa e i limitati margini di manovra della finanza pubblica rendono difficile varare misure capaci di incidere concretamente sul potere d’acquisto delle famiglie. Un contesto che inevitabilmente si riflette sul consenso dell’esecutivo.

La crisi della Lega, inoltre, apre una nuova competizione all’interno dello stesso centrodestra: chi saprà intercettare meglio l’elettorato più identitario e sovranista? È una sfida che rischia di accentuare ulteriormente le divisioni invece di rafforzare l’unità della coalizione.

Ma anche il centrosinistra continua a mostrare le proprie fragilità. Il cosiddetto Campo largo non ha ancora sciolto il nodo della leadership. Il Partito Democratico rivendica il proprio ruolo guida, mentre Giuseppe Conte non sembra intenzionato a fare un passo indietro. L’assenza di una sintesi politica e di una candidatura condivisa alla presidenza del Consiglio rischia di compromettere un’occasione che, alla luce delle difficoltà del centrodestra, potrebbe apparire favorevole.

Lo scenario che emerge dal sondaggio è dunque quello di un sistema politico sempre più frammentato. Nessuna coalizione sembra oggi in grado di garantire una larga e stabile maggioranza parlamentare. Il rischio è quello di una legislatura caratterizzata da equilibri precari, continui negoziati e difficoltà nel costruire governi solidi.

Una prospettiva che assume un significato ancora più delicato se si considera che il prossimo Parlamento sarà chiamato ad eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Per questo motivo la stabilità politica non rappresenta soltanto un’esigenza di governo, ma anche una condizione fondamentale per affrontare uno dei passaggi istituzionali più importanti della prossima legislatura.