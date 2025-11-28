Il titolo del celebre film torna utile. Si fanno sempre più roventi i toni del dibattito pubblico sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. In realtà, più che di schieramenti contrapposti tra i sostenitori del Sì e quelli del No al quesito referendario su separazione delle carriere dei magistrati etc…, si tratta di strane trasversalità da destra a sinistra. E in queste strane trasversalità Perfidia si infilerà come una lama per raccontare tesi e accordi. Insomma, c’è grande confusione sotto il cielo… Sì, No, Nì o Così così? Intanto in Calabria…

La puntata del talk condotto da Antonella Grippo che andrà in onda questa sera alle 21,30 su LaC Tv si annuncia al solito esplosiva. Ricco il parterre degli ospiti: Alberto Cisterna (Magistrato), Salvatore Staiano (Avvocato), Riccardo Tucci (Movimento 5 Stelle), Giada Fazzalari (Direttore Avanti della Domenica), Gaetano Pedullà (Eurodeputato), Valeria Valente (Senatrice PD).