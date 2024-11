La nuova puntata della trasmissione di Antonella Grippo in onda venerdì 25 ottobre alle 21. In studio: Nico Stumpo (Leu), Alessandro Porco (Italia Viva), Nicola Irto (Pd), Bianca Laura Granato (5 Stelle)

Divisi, divisissimi, praticamente scissi. Non c’è partito, movimento o quello ch’è, che non sia lacerato da tensioni interne. Anche i Cinquestelle dell’uno vale uno di grillina memoria sono ormai costretti a fare i conti con le odiate correnti, anche se non le chiamano così.

Le divisioni e le lotte intestine saranno il tema conduttore della nuova puntata di Perfidia, la trasmissione di Antonella Grippo in onda venerdì 25 ottobre alle 21 su LaC Tv e in streaming sui canali social e web del network.



“Che fai, ti scindi?”, questo il titolo della puntata che vedrà tra gli ospiti: Nico Stumpo (Leu), Alessandro Porco (Italia Viva), Nicola Irto (Pd), Bianca Laura Granato (5 Stelle). In collegamento telefonico, anche il direttore del quotidiano Il Giornale, Alessandro Sallusti. Mentre in studio non mancherà l’estroversa presenza di Nino Spirlì, l’abate della Lega.

Ad affiancare la conduttrice saranno come al solito il giornalista Alessandro Pagliaro e la polemista Alessia Bausone, mentre il notista politico Riccardo Tripepi offrirà retroscena e analisi per alimentare il confronto.

Al resto del cast il compito di animare i momenti salienti che scandiscono il nuovo format della trasmissione targata LaC.