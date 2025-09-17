L’on. Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, sarà a Catanzaro Lido, giovedì 18 settembre, per concludere i lavori di un convegno organizzato dal partito della premier Giorgia Meloni. In vista delle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, i candidati dei vari partiti e movimenti sono impegnati in manifestazioni pubbliche finalizzate a esporre ideali di riferimento e programmi.

Antonio Montuoro, consigliere uscente e candidato per il rinnovo dell’Assemblea di Palazzo Campanella, e Simona Ferraina, anch’essa candidata nonché coordinatrice cittadina di Fdi a Crotone, hanno organizzato un incontro pubblico sul tema “Per una Calabria cuore pulsante del Mediterraneo, terra di radici e nuove prospettive”.

L’appuntamento è all’Hotel Perla del Porto, per le ore 18.30. Aprirà i lavori Silvio Rotundo, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale a Catanzaro. Parteciperà l’on. Alberico Gambino, parlamentare europeo del gruppo Ecr. Dopo i saluti istituzionali di sindaci e amministratori del territorio, sono previsti gli interventi di Simona Ferraina e Antonio Montuoro. Concluderà l’on. Edmondo Cirielli. Modererà i lavori il giornalista Massimo Tigani Sava.

Antonio Montuoro ha commentato: «È per me un grande onore poter avere in Calabria il Vice Ministro degli Affari Esteri on. Edmondo Cirielli e l’europarlamentare Alberico Gambino ai quali voglio rivolgere un sentito ringraziamento anche per il sostegno e la vicinanza in questo percorso verso le prossime elezioni regionali. La loro presenza rappresenta molto più di un gesto di condivisione politica e di comuni princìpi, perché è un segnale concreto di attenzione e di fiducia nei confronti di una Calabria nuova, sana, che non si accontenta di rincorrere il cambiamento ma vuole esserne protagonista anche a livello nazionale ed europeo. Ho avuto già modo di manifestare la mia soddisfazione per i risultati concreti giunti da questo spirito positivo, come nel caso del dialogo che in Consiglio regionale abbiamo avviato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha proiettato la nostra regione verso un ruolo attivo nelle strategie nazionali che guardano al Mediterraneo e all’Africa. L’on. Edmondo Cirielli, nel governo guidato dalla premier Giorgia Meloni che sta dimostrando qualità straordinarie riconosciute in tutto il mondo, è un riferimento costante per un Mezzogiorno d’Italia che sta mettendo in luce grandi capacità sul fronte dello sviluppo economico, dell’export, della crescita delle imprese, della proiezione delle tante ricchezze del Sud in un quadro globale».

«Io credo fermamente – ha concluso Antonio Montuoro – nelle potenzialità del Mezzogiorno e quindi della Calabria prima di tutto dal punto di vista delle risorse umane e poi di quel genio locale che ci ha reso famosi, amati e apprezzati ovunque. La Calabria è stata storicamente il cuore pulsante del Mediterraneo e questa condizione deve riconquistare pienamente puntando su una leader capace e prestigiosa qual è Giorgia Meloni e su Fratelli d’Italia».