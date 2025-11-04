«Nelle scorse settimane il Partito Democratico di Cirò Marina, unitamente all’associazione “Cirò Marina in Movimento”, in continuità con la linea ed il progetto Politico nato durante le amministrative del 2020, hanno tenuto una serie di incontri con i propri gruppi dirigenti ed avviato delle solide interlocuzioni con movimenti, partiti e associazioni. La volontà emersa è quella di aprirsi all’ascolto e al confronto con chi deciderà di scendere in campo per le prossime amministrative, unendosi a noi in un vero “Progetto Civico per Cirò Marina”». È quanto scrive in una nota il Partito Democratico di Cirò Marina in preparazione delle prossime elezioni amministrative.

«Senza preclusioni alcune sulla discussione che porterà alla scelta di chi sarà chiamato a rappresentare questo obiettivo ambizioso e responsabile, al di la delle appartenenze e dei colori politici di ognuno. Nel corso degli ultimi anni abbiamo portato – continuano i dem – avanti il nostro ruolo di minoranza all’interno dell’ente con responsabilità ed in modo costruttivo, rispettando il mandato affidatoci dagli elettori che ci ha reso alternativi alla maggioranza che oggi governa. Riconoscendo le cose buone fatte e sollevando critiche, a volte anche dure ma necessarie, quando si presentavano situazioni di contrasto tra la nostra visione e quella dell’amministrazione comunale».

«Il percorso che abbiamo in mente è inclusivo e punta a mettere al centro progetti che vedano protagonisti più forze e professioni della nostra Città, che valorizzi il gioco di squadra e faccia crescere gli amministratori del futuro. Cirò Marina non può, e non deve, rimanere ostaggio di personalismi e ambizioni perché vorrebbe dire tornare al passato e non aprire a nuove idee di sviluppo. C’è bisogno di una gestione plurale e collegiale dell’ente, che sappia sprigionare nuove energie e renda il Palazzo della Città quella vera casa di vetro che tutti sognano e che noi avevamo promesso durante l’ultima campagna elettorale. Avvieremo nelle prossime settimane dei tavoli tematici permanenti, – si conclude la nota – specificando in conclusione che questo Progetto Civico rimane aperto a tutti coloro si ritrovino su questi principi».