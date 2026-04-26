Fuori dalla competizione Sergi, che valuta il ricorso al Tar, e Pollifrone. A giorni la notifica del decreto

Il “coupe de teatre” arriva in tarda serata. La Commissione elettorale circoscrizionale di Locri ha ricusato la lista presentata a Platì da parte del candidato a sindaco Rosario Sergi per le elezioni comunali di maggio. Secondo quanto si apprende alla base della decisione una presunta posizione dí ineleggibilità da parte dell’ex primo cittadino. Verso l’esclusione anche quella presentata da Francesco Pollifrone. La decisione sarebbe legata a irregolarità formali riscontrate nella documentazione depositata al momento della presentazione delle candidature.

A giorni è attesa la notifica del decreto agli interessati, mentre Sergi ha già annunciato di voler ricorrere al TAR confidando nella risoluzione positiva della vicenda. Se la situazione non dovesse cambiare, gli elettori di Platì potrebbero trovarsi di fronte a un voto con un’unica lista in campo, quella presentata dall’attuale primo cittadino ff Giovanni Sarica.

In quel caso l’ostacolo per lui sarà rappresentato dal quorum. Secondo la normativa vigente, nei comuni con una sola lista la consultazione è valida solo se viene raggiunto il 40% degli aventi diritto al voto e se il candidato sindaco ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso contrario, il Comune viene commissariato.