Quando mancano davvero poche ore per scegliere il nuovo sindaco della città di Cassano All’Ionio, ecco una nota personale che mina l’ambiente. L’uscente presidente del Consiglio Pasqualino Notaristefano, che ha scelto di non partecipare alle amministrative imminenti, nonostante fosse ritenuto da molti il candidato naturale e ideale per la carica di sindaco, affida ai social un documento in cui spiega la personale astensione alla consultazione: «Quale ultimo atto formale legato alla mia carica istituzionale – scrive Notaristefano - nel corso del quale ho votato favorevolmente l’approvazione del bilancio consuntivo, ritengo doveroso informare i cittadini circa le estenuanti dietrologie che mi hanno costretto, giocoforza, a scegliere di non partecipare alle prossime amministrative nonostante venissi considerato, da chi è stato mio elettore e da chi mi ha conosciuto attraverso il mio operato, nonché da quella parte della maggioranza che ha preso anch’essa le distanze da metodi antidemocratici e dispotici, il candidato naturale e ideale alla sindacatura prossima».

In un momento di grande fermento politico nel Comune di Cassano All’Ionio, la nota personale di Pasqualino Notaristefano, rappresenta un segnale importante nel panorama politico locale. L’accusa principale è rivolta al sindaco uscente il quale avrebbe influenzato pesantemente la scelta della candidatura senza concedere spazio a un confronto democratico e costruttivo sottolineando come il clima politico degli ultimi mesi abbia influito sulla sua scelta di astenersi dalla competizione elettorale: «Infatti, l’espressione dell’attuale candidata è stata condizionata totalmente dal sindaco uscente che si è sempre sottratto ad un maturo confronto democratico all’interno del quale, in ogni caso, sarebbero state accolte obiezioni alla mia candidatura purché suffragate da valide motivazioni di natura politica e non, come invece accaduto, piegate a logiche personalistiche e di opposizione ostinata e feroce alla mia persona, senza una motivazione reale e legittima. Di conseguenza – continua la nota - l’unica scelta praticabile non è stata quella di fare un passo indietro, come chiesto in maniera pressante dal sindaco uscente, ma di non candidarmi affatto specie dopo alcune riunioni concordate con i vertici regionali e provinciali del PSI che non hanno prodotto alcun risultato poiché destituite dei contenuti politici necessari a validare un dialogo reale, foriero di una scelta ponderata, ancorata all’esperienza maturata sul campo e al curriculum politico costruito nel tempo dagli aspiranti candidati».

Il presidente uscente Notaristefano ha inoltre sottolineato come la sua decisione sia stata presa nel rispetto dei propri valori di lealtà, onestà e coerenza, principi fondamentali che ha sempre cercato di incarnare nel corso della sua lunga esperienza politica, iniziata nel 2012. Ha ricordato come, nel corso degli anni, abbia sempre cercato di lavorare nell’interesse della comunità di Cassano All’Ionio, promuovendo progetti e iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale: «Alla luce di queste considerazioni, rimane un punto fermo nella mia esperienza politica ultra-decennale, snodatasi attraverso le elezioni del 2012, del 2016 e del 2019, vale a dire il valore dell’onestà e lealtà nei confronti dei miei elettori e della mia dignità personale che non consento a nessuno di calpestare per i suoi personali, biechi e opportunistici obiettivi.

Continuo a sostenere che la Politica debba essere un servizio da rendere alla Comunità e che è stato disonesto calpestare le attese legittime e la competenza maturata sul campo da un giovane, me, che si sarebbe speso in maniera consapevole e matura per il proprio territorio. Posso affermare, senza timore di essere smentito, di non essermi mai servito della politica per avanzare pretese personali o familiari e di avere focalizzato il mio impegno esclusivamente alla cura degli interessi generali, specialmente dei più deboli, sempre sorretto dagli ideali socialisti, in me innati, che ne hanno orientato ogni scelta, quegli stessi ideali socialisti che non possono certamente coabitare nell’attuale coalizione che vede al suo interno rappresentanti di FdI, della Lega e di Noi Moderati».

Nel documento, Notaristefano, dopo le dure critiche sulla scelta della candidatura interna avversaria, definendola frutto di un percorso “menzognero” e di strategie poco trasparenti, ha invitato i cittadini a esercitare il loro diritto di voto in modo libero e consapevole, auspicando che possano scegliere rappresentanti capaci di lavorare con onestà e dedizione per il bene della comunità.

Le elezioni a Cassano All’Ionio si preannunciano cariche di tensioni e interrogativi, sarà interessante osservare le scelte dei cittadini.