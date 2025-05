Saranno Rocco Femia e Giuseppe Coluccio a contendersi la fascia tricolore di sindaco alle comunali di Marina di Gioiosa Jonica. Di fronte l’ex primo cittadino e l’attuale consigliere delegato ai lavori pubblici, entrambi a capo di due liste civiche. Femia attraverso la lista “Marina di Gioiosa cuore e futuro” ha dichiarato di voler riportare a Marina di Gioiosa Ionica il titolo di “Città del sorriso”, puntando sullo sviluppo delle potenzialità locali, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, e la creazione di opportunità per i giovani.

«Questo meraviglioso paese della Locride deve tornare a splendere – ha ribadito l’ex primo cittadino, a capo di una lista civica – Spero tanto nella fiducia dei miei concittadini affinchè dal 27 maggio in poi si possa tornare a lavorare per Marina di Gioiosa». Tra i punti principali del suo programma lo sviluppo del turismo. «Ma non solo – ha aggiunto – anche la legalità e la trasparenza. Saranno queste le basi su cui si poserà il rinnovamento della mia amministrazione. E’ necessario trasformare le nostre contrade e le nostre frazioni in borghi turistici, dando un impulso forte affinchè Marina di Gioiosa possa tornare ad essere attrattiva per tanti visitatori, perchè merita di essere considerata come una delle cittadine più belle della Calabria».

Tra i comuni calabresi al voto il prossimo 25 maggio c’è anche Marina di Gioiosa. Nel popoloso centro della Locride due i candidati a sindaco.

Dall’altra parte l’attuale consigliere comunale delegato ai lavori pubblici Giuseppe Coluccio intende puntare sul blocco del gruppo “Civitas”, formatosi in seguito ad una frattura all’interno dell’attuale maggioranza guidata dal sindaco Geppo Femia. Rispetto ai punti del suo programma su molti aspetti per Coluccio c’è bisogno di continuità. «In realtà su 5 anni abbiamo amministrato solo 3 anni – ha rimarcato – poiché nei 2 anni di stop per la pandemia l’attività si è fermata. Nonostante ciò siamo riusciti ad ottenere 20 milioni di euro di finanziamenti pubblici su interventi strategici per Marina di Gioiosa, tra cui quelli per il lungomare e il corso Carlo Maria che cambieranno il volto della cittadina. Questo forte associazionismo ha rafforzato il senso di comunità. Questo significa rilanciare un paese. Si è creato un terreno fertile e crediamo sia opportuno dare continuità con innesti giovani».