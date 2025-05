Per la prima volta negli ultimi 25 anni la città di San Francesco non avrà un ballottaggio: la sfida è tra Politano, Signorelli, Cassano, Perrotta e Di Natale. Si annuncia una corsa a tre. I risultati in tempo reale.

La città di Paola si è presentata alle urne con una novità: per la prima volta in circa 25 anni avrà un turno unico. Sarà quindi il conteggio delle schede finite nelle urne tra ieri e stamattina a decretare il vincitore della contesa per la poltrona di sindaco. Questo nonostante rispetto alle precedenti amministrative siano aumentati gli aventi diritto al voto: dai 14.553 del 2022 agli attuali 14.957. Ma intanto, la città di San Francesco è scesa sotto i 15mila abitanti, pertanto non è previsto il ballottaggio.

La sfida, in riva al Tirreno, è tra cinque aspiranti alla guida dell’amministrazione comunale: l’ex sindaco Giovanni Politano, il consigliere uscente Andrea Signorelli, l’ex assessore Tonino Cassano, l’ex primo cittadino Roberto Perrotta e Graziano Di Natale, già consigliere regionale.

I risultati del 2022 e la caduta di Politano

Tre anni fa fu invece proprio il ballottaggio a consegnare il Comune a Giovanni Politano, che vinse contro la candidata avversaria Emira Ciodaro. L’esperienza amministrativa è però durata fino al 20 febbraio scorso, interrompendosi anzitempo a causa delle dimissioni di nove consiglieri della maggioranza, in seguito all’adesione di Politano a Forza Italia. Ora, dunque, le danze si riaprono.