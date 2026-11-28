Due capoluoghi, due sindaci uscenti e una coalizione che fatica a decidere. Nella città dei bruzi pesa la frattura interna ai dem, nel capoluogo Pitaro si candida infischiandosene del primo cittadino uscente. E il centrodestra, ancora senza nomi, osserva e guadagna spazio

Non saranno amministrative banali quelle in agenda nella prossima primavera per il centrosinistra calabrese. In palio c’è il voto in due capoluoghi come Cosenza e Catanzaro che da cinque anni esprimono sindaci della coalizione. A pochi mesi dalle elezioni il futuro di Franz Caruso e Nicola Fiorita ancora non è scritto. Eppure la ricandidatura di un sindaco uscente dovrebbe essere scontata, soprattutto se non ci sono alternative concrete all’orizzonte. Il rischio è quello di individuare alla fine un candidato che non è detto sia più forte di chi ha amministrato. Il paradosso è che sia a Cosenza sia a Catanzaro tutto questo rovello del centrosinistra succede mentre il centrodestra non riesce a trovare una quadra ovvero un candidato.

In entrambe le situazioni il cerino è in mano al Pd come è naturale che sia visto che è il primo partito (i più maliziosi dicono quasi l’unico) della coalizione. Certo è quello che è chiamato a tirare la carretta.

Così Franz Caruso che nelle ultime settimane è stato messo in discussione dai suoi alleati è convinto che tutto dipenda dal Pd. Qualora i dem dovessero convergere su di lui, è convinto che tutti gli altri seguirebbero a ruota. Il Pd, però è impegnato a risolvere il problema dei due gruppi presenti tra i banchi dell’assise municipale. Specchio fedele di una spaccatura profonda nel partito brutio. Il commissario della Federazione, Claudio Stefanazzi, da giorni sta provando ad arrivare ad una conciliazione fra le parti che finora però non è arrivata e difficilmente sembra poter arrivare senza una decisione d’imperio. Da parte sua, Franz Caruso, ha la rimodulazione dell’esecutivo. Da giorni ha congelato le deleghe degli assessori in vista di un rimpasto la cui stella polare sono senza ombra di dubbio le future amministrative. Entrare in giunta per soli sei mesi ha come obiettivo solo quello di sostenere il sindaco per il voto.

Situazione complessa anche a Catanzaro dove la ricandidatura di Nicola Fiorita sembrava scontata. Sembrava appunto perchè nei giorni scorsi si è registrata la discesa in campo di Francesco Pitaro, dirigente apicale dei dem territoriali e promotore del movimento civico “Punto di svolta”, diventato polo di attrazione di molti settori del Pd e del centrosinistra. L’ex consigliere regionale di fatto è già in campagna elettorale parlando delle umiliazioni subite da Catanzaro e avviando un tour nei quartieri. Insomma si comporta come candidato sindaco a tutti gli effetti.

Insomma la strada per Fiorita sembra farsi in salita anche per l’ultimo documento licenziato dal direttivo provinciale del Pd che ha chiesto chiarezza di comportamenti. In pratica viene stabilita l’esclusione dalle candidature di tutti i consiglieri comunali uscenti che non risultino regolarmente iscritti e tesserati al Partito Democratico alla data di oggi. Giusto per mettere un po’ di tensione in più.

La sensazione è che Cosenza e Catanzaro alla fine saranno due partite che si giocano fuori dai territori e su cui l’ultima parola spetterà ai vertici del partito vista la difficoltà dei territori ad autodeterminarsi. Intanto il tentennamento del Pd consente al centrodestra di recuperare terreno.