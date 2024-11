La lista della Lega per le amministrative del comune di Cellara, con candidata a sindaco Pierfrancesca Stringaro Pellegrini, sarebbe in procinto di essere ricusata. Nella documentazione presentata mancherebbe all'appello l'autentica della sottoscrizione in calce all'accettazione di candidatura di uno degli aspiranti consiglieri. Questa lacuna rende nulla l'accettazione stessa con conseguente esclusione del candidato: la forma della sottoscrizione davanti ad un pubblico ufficiale è infatti elemento essenziale al fine di garantire la provenienza della dichiarazione da parte del soggetto scrivente. Il forfait farebbe così scendere da sette a sei il numero dei presenti in lista, al di sotto quindi della soglia minima. Per cui l'intera formazione verrebbe esclusa. Il provvedimento dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.