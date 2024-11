Due assessorati per De Cicco e Sconosciuto e per la lista Franz Caruso Sindaco. Un posto potrebbe essere affidato ad un docente Unical esperto in fondi Ue (ASCOLTA L'AUDIO)

Sottili equilibri politici e il peso dei numeri provenienti dalle urne. Non è proprio il caso di far entrare un elefante in cristalleria, motivo per cui Franz Caruso sta pesando ogni mossa. La composizione della Giunta a Palazzo dei Bruzi avrà una triplice finalità, oltre chiaramente a quella di garantire una forte e valida squadra di lavoro alla città. La prima riguarda la gratificazione di chi ha incontrato il favore degli elettori; la seconda il rispetto degli accordi politici presi in vista del ballottaggio; la terza vuole proporre un ringiovanimento, per quanto possibile, dei futuri assessori.

Il totonomi per Giunta e Consiglio comunale

Cosenza potrebbe non avere garofani rossi in Giunta. Franz Caruso sta valutando se e cosa destinare al PSI. Tra gli eletti ci sono Giuseppina Incarnato e Antonio Golluscio, ma ad oggi non è da escludere che possano restare tra i banchi del Consiglio. Discorso differente per il Pd dove appare scontato che Damiano Covelli possa essere nominato e ricevere magari la delega da vice sindaco. Altro nome da tenere in grande considerazione è Maria Pia Funaro. Risultata seconda tra le fila dei democrat, è in lizza anche per la presidenza del Consiglio comunale dove, a prescindere da ogni ragionamento, resta valida l’iniziale candidatura di Bianca Rende. A loro si aggiunge Giuseppe Mazzuca che secondo alcuni è il favorito.

Un solo assessore esterno

Se da un lato acquistano consistenza i rumor su Maria Teresa De Marco e Massimiliano Battaglia della lista “Franz Caruso Sindaco”, dall’altra crescono le percentuali di un solo di assessorato affidato ad una figura esterna, ma altamente qualificata. Dovrebbe andare ad un docente Unical esperto in materia di fondi UE. Per il resto si pescherà all’interno di quanto sentenziato dalla kermesse elettorale lo scorso 3 e 4 ottobre.

Caruso manterrà fede all’accordo con De Cicco

In un incontro informale, Franz Caruso ha confermato che rispetterà gli accordi presi con De Cicco. Non solo per ciò che concerne il programma su viabilità, manutenzione, quartieri e acqua pubblica, ma anche per i posti in Giunta. Saranno due, uno dei quali andrà a Pasquale Sconosciuto. Il secondo dovrebbe andare allo stesso Francesco De Cicco. L’incastro, inoltre, permetterebbe a Daniela Puzzo di prendere un posto da consigliere.