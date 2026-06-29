Nella giornata odierna, sono stati consegnati i lavori sulla Strada Provinciale n. 162/2 Cortale–Girifalco, uno degli interventi più significativi nel programma dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro di ripristino della sicurezza della rete viaria gravemente compromessa dagli eccezionali eventi meteorologici del 20 e 21 ottobre 2024.

Le intense precipitazioni avevano provocato diffuse situazioni di dissesto lungo l'arteria, con frane, cedimenti delle scarpate, crollo delle barriere di sicurezza, smottamenti e numerosi fenomeni di caduta massi, determinando gravi limitazioni alla circolazione e mettendo a rischio la sicurezza degli utenti. La S.P. 162/2 rappresenta, infatti, un collegamento strategico tra i comuni di Cortale e Girifalco e costituisce una delle principali direttrici di collegamento dell'area centrale della provincia.

Gli uffici tecnici dell’Amministrazione provinciale si sono subito prodigati con interventi di somma urgenza per ripristinare la viabilità e , parallelamente, hanno chiesto e ottenuto un investimento per le operazioni residuali. Grazie al finanziamento della Protezione civile, di un valore complessivo di un milione di euro, si è giunti alla progettazione esecutiva e all’aggiudicazione dei lavori.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la messa in sicurezza dei versanti mediante l'installazione di reti paramassi, il ripristino e la sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate, la sistemazione delle scarpate, il rifacimento delle opere di regimentazione delle acque, il ripristino delle cunette, della segnaletica e di tutti gli elementi indispensabili per garantire condizioni di piena sicurezza della circolazione.



“Con la consegna di questi lavori – dichiara il presidente della Provincia Amedeo Mormile – prosegue il programma di interventi che questa Amministrazione ha avviato per restituire sicurezza alle strade provinciali colpite dagli eventi alluvionali che negli ultimi anni hanno provocato ingenti danni nel nostro territorio. Ogni risorsa disponibile viene destinata prioritariamente alle situazioni di maggiore criticità, con l'obiettivo di garantire collegamenti sicuri ai cittadini e sostenere i territori che hanno subito le maggiori penalizzazioni. Questo intervento ed altri, che rientrano in un più ampio quadro progettuale dell’Ente, hanno l'obiettivo di rendere le infrastrutture provinciali sempre più sicure, resilienti ed efficienti, garantendo servizi adeguati alle comunità locali e tutelando la pubblica incolumità”.

Il Coordinatore delegato alla Viabilità, ing. Vincenzo Coppola, aggiunge: “La S.P. 162/2 è un'infrastruttura essenziale per il collegamento tra diversi centri della provincia. La consegna dei lavori rappresenta un risultato importante che consentirà di eliminare situazioni di rischio presenti da tempo e di migliorare sensibilmente i livelli di sicurezza della circolazione”.