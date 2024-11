L’amministrazione lametina era rappresentata da tre componenti. Convocato questa mattina il consiglio dove si è proceduto a una surroga provvisoria

Si è proceduto questa mattina alla surroga dei consiglieri decaduti in seno all'assemblea provinciale di Catanzaro a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Lamezia. L'amministrazione lametina portava in dote all'assemblea provinciale ben tre componenti: Aquila Villella, Tranquillo Paradiso e Armando Chirumbolo. Nel corso del consiglio provinciale convocato questa mattina si è proceduto a una surroga provvisoria su disposizione del Prefetto di Catanzaro non essendo ancora stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica sulla Gazzetta ufficiale.

Le new entry sono, rispettivamente Riccardo Bruno consigliere del Comune di Borgia che subentra a Villella, Salvatore Pellegrino assessore del Comune di Curinga che subentra a Tranquillo Paradiso e Andrea Amendola consigliere del Comune di Catanzaro che subentra a Armando Chirumbolo.