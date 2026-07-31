Tra i temi principali l'assestamento di bilancio, il Bilancio Arpal, le proposte di legge su laghi, urbanistica e sicurezza, oltre alle mozioni sulla Sibaritide-Paola e sui beni affidati a Ferrovie della Calabria

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato l’Assemblea legislativa per mercoledì 5 agosto, alle ore 12, a Palazzo Campanella.

I punti all’ordine del giorno

Nove i punti all’ordine del giorno. In apertura, l’assestamento e le variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, relatore De Francesco, e il Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Arpal Calabria, proposto dalla Giunta regionale, relatore Pietropaolo.

L'Aula esaminerà, inoltre, le proposte di legge sulla navigazione da diporto nei laghi calabresi, proponente e relatore Caputo; sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, proponente e relatore Brutto; e sulla legge urbanistica regionale, proponente e relatore Bevilacqua.

Al centro dei lavori anche la mozione sui beni immobili regionali affidati a Ferrovie della Calabria, firmata dai consiglieri Mattiani, Giannetta, Brutto, Caputo e Pitaro, e quella sul potenziamento della linea ferroviaria Sibaritide-Paola, sottoscritta da Scutellà, Santoianni, Madeo, F. Greco, O. Greco, Pietropaolo, Polimeni, Brutto, Ranuccio, Laghi, Caputo, Bevilacqua, De Cicco e Succurro.

Chiuderà i lavori il confronto sulle nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e le interrogazioni a risposta immediata.