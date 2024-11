Il presidente della Regione tornerà in Consiglio per esporre il suo programma. Saranno anche elette le commissioni.

Consiglio regionale - Il 9 febbraio una nuova seduta del Consiglio regionale. L'occasione per il presidente Oliverio per esporre le sue linee programmatiche di fronte all'assemblea, dopo l'ultimo rinvio. Al centro del discorso, secondo le prime indiscrezioni, merito, trasparenza, lotta alla corruzione e alla mafia, come aveva già annunciato oggi pomeriggio.



Oliverio dovrà mettere in campo il suo programma di fronte al Consiglio, che dovrà votare. Il Consiglio si dovrà anche esprimere sulle provvedimento amministrativo presentato dal consigliere Mimmo Battaglia, che propone delle modifiche al Regolamento interno del Consiglio. Poi saranno elette le quattro commissioni permanenti (Affari istituzionali e generali, Bilancio, Sanità e attività sociali, Assetto del territorio e protezione dell'ambiente), e quelle speciali (Commissione contro la ndrangheta e Commissione di vigilanza).