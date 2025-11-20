Il voto, dall’esito scontato, arriva dopo più di sei ore in cui il Consiglio regionale discute sul programma di governo presentato dal presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto: 21 Sì, 9 voti contrari e un astenuto, la consigliera di Casa Riformista Filomena Greco. Sei ore di interventi che finiscono per annoiare (alcuni, se non altro) il rappresentante della Lega Orlandino Greco («pochi hanno capito quale sia il punto all'ordine del giorno confondendolo con il consuntivo», ha riassunto).

Al di là dello scontro iniziale tra il governatore, che ha tracciato il quadro sottolineando la speranza che i prossimi cinque anni siano «storici», e Pasquale Tridico, ex competitor che ha rimarcato come la Calabria sia ultima in tutte le classifiche, il dibattito si è consumato tra chi vede nella vittoria alle Regionali la prova che i cittadini hanno apprezzato i primi quattro anni di Occhiuto al governo e chi non considera la riconferma come un’investitura popolare. Ernesto Alecci considera «un’aberrazione parlare di investitura popolare» perché «meno di un calabrese su quattro ha scelto questo governo regionale». E poi ha parlato di «gravissime inadempienze nella sanità e di Azienda Zero ancora «inattiva» dopo 4 anni. Un miglioramento, quello raccontato da Occhiuto nella sua relazione, che «non è stato percepito dai calabresi che continuano a curarsi fuori regione». È la sanità il principale terreno della contesa e lo sarà probabilmente per tutto il corso della legislatura.

Il governatore, intanto, incassa l’ok dell’Aula, l’endorsement della sua maggioranza, l’ironia di Giuseppe Falcomatà («quello di Occhiuto sembra il programma del 2021: parla di realizzare l’ospedale di Reggio nel 2029 ma non ci sono progetti esecutivi») e riserva un apprezzamento alla neo consigliera Rosellina Madeo (Pd) per il suo intervento «propositivo».

Approccio soft, ma fino alla curva. A margine del Consiglio, davanti ai microfoni dei cronisti, si lascia andare a una battuta: «Ricominciamo. E con questa opposizione continueremo a lungo…».