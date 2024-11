LaC seguirà in diretta anche la seconda seduta del Consiglio regionale. Il presidente Oliverio dovrebbe presentare almeno una parte della sua squadra di governo

Consiglio regionale – Secondo gli ultimi retroscena, Oliverio si potrebbe presentare alla seduta del Consiglio di domani con una Giunta ‘provvisoria’. In attesa della riforma dello Statuto, presentata nelle ultime settimane, per eliminare il limite di tre assessori interni e tre esterni. Per la riforma dello Statuto i tempi sono lunghi. Si prevedono almeno 60 giorni, per la doppia lettura del testo.



Il nome più ‘caldo’ è quello del ministro per gli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta. Le pressioni arriverebbero dallo stesso governo Renzi, con il premier pronto ad avviare un piccolo rimpasto subito dopo la partenza della ministra calabrese.

Nel corso della seduta verranno anche scelti i tre delegati della Regione Calabria per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Due dovrebbero essere il presidente Oliverio e il presidente Scalzo: da decidere il terzo delegato, da scegliere tra gli esponenti della minoranza.



LaC seguirà ancora una volta i lavori del Consiglio in diretta, con contributi dai nostri inviati da Reggio Calabria. La diretta su LaC canale 19 a partire dalle 15.00 o in diretta streaming su www.lacnews24.it e www.lactv.it