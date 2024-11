«Assistiamo all’ennesimo clamoroso scandalo da parte del Consorzio di bonifica del Tirreno cosentino ai danni dei cittadini che da anni non ricevono il servizio adeguato che l'Ente dovrebbe garantire». È quanto scrive in una nota l'ex consigliere regionale Graziano Di Natale sulle vicende del Consorzio di bonifica del Tirreno.

«Nello specifico - denuncia Di Natale - vengono pignorati i conti bancari dei cittadini, in particolare pensionati, per il mancato pagamento dei tributi del Consorzio di Bonifica del Tirreno. Il fatto grave è che si pretende il pagamento di un tributo senza che venga effettuato il servizio».

«Una vicenda che ha davvero dell’assurdo e che da più tempo sta mettendo in difficoltà tanti cittadini, lavoratori che non meritano tale trattamento. Ecco perché nelle prossime ore - conclude Di Natale - oltre a ricorrere alla magistratura tributaria, promuoverò un esposto da presentare alla Procura della Repubblica competente per territorio».