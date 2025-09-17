Continua il tour del leader del M5s a sostegno del candidato alla presidenza Pasquale Tridico. Oggi hanno visitato un centro di medicina solidale nel quartiere Arghillà: «L’accesso alle cure è la priorità»

«Girando la Calabria in lungo e in largo emerge un grido di dolore, di sofferenza vera, da parte di tutti i cittadini, in maniera trasversale e di tutte le fasce sociali, eccetto quelli che si possono permettere una carta di credito e di muoversi anche fuori regione o di andare in centri privati. Ma per quanto riguarda il pubblico è una situazione assolutamente disastrata». A dirlo il presidente del Movimento 5 Stelle dopo una visita ad un centro di medicina solidale nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria insieme al candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico.

«La politica - ha aggiunto - nel corso degli anni ha indebolito la struttura pubblica, ha smantellato presidi sanitari in quartieri come questi dove ci sono delle prestazioni fatte dal volontariato ma ovviamente con prenotazioni di là nel tempo».

«L'accesso alle cure - ha detto Conte - è la priorità. Cure garantite, efficaci, efficienti. È la priorità che ci viene richiesta da tutti i cittadini. Bisogna investire molto in termini di politiche sanitarie, molto per realizzare presidi efficienti, per garantire una medicina anche di prossimità. E peraltro i soldi ci sono anche del Pnrr, ma tutti gli ospedali di comunità, le case di comunità stanno andando a rilento Ormai siamo in scadenza e dubito assolutamente, visto lo stato di avanzamento dei lavori, che verranno realizzati».