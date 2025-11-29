Presentata ieri l'iniziativa che dà il via ad una campagna d’ascolto dei cittadini per costruire il programma amministrativo. La deputata Simona Loizzo: «La città è nell’angolo fra allargamento delle povertà e diffusione della microcriminalità. Noi saremo nelle periferie ad ascoltare i cittadini»

Sicurezza e degrado sociale. Questi i due punti da cui parte la Lega di Cosenza per l’avvicinamento alle amministrative nella città di Bruzi. Il Carroccio ha intenzione di avviare una campagna di ascolto, a partire proprio da questi due temi, dei cittadini dei quartieri popolari della città per raccogliere le istanze dei residenti attraverso la presenza fisica dei suoi attivisti con dei gazebo. Da qui il titolo dell’iniziativa “Cosenza nell’angolo” che ha un doppio significato. Da un lato l'immagine di una città amministrata dal centrosinistra che persino la Cgil ha definito nella sua crisi peggiore, dall’altro la presenza dei militanti della Lega che saranno appunto in ogni angolo della città per costruire dal basso e dall’ascolto dei cittadini un programma per il rilancio.

L’iniziativa è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa in un hotel di Rende. Più che una conferenza stampa si è trattato di un confronto voluto dalla deputata Simona Loizzo e dal segretario cittadino del partito, Leo Battaglia. Al microfono, infatti, si sono alternati militanti ed esponenti della società civile che hanno sottolineato le difficoltà che sta vivendo oggi la città.

Emergenza sociale

I rappresentanti della Lega, insieme a esponenti della società civile, hanno messo al centro del dibattito la necessità di un'azione politica immediata e incisiva per risolvere le annose questioni di sicurezza urbana, impoverimento sociale e degrado infrastrutturale.

Antonio Belmonte, presidente dell'Osservatorio Regionale sulla Povertà, ha riportato i dati e le esperienze maturate nei suoi quattro anni di attività. Belmonte ha messo in luce la gravità dell'emergenza sociale, evidenziando come l'impoverimento stia colpendo fasce sempre più ampie della popolazione e quanto sia cruciale un intervento politico mirato per contrastare il fenomeno e sostenere le famiglie in difficoltà.

Sicurezza e decoro urbano

Amato Napolillo ha focalizzato l'attenzione sulla grave questione della sicurezza e del decoro urbano in particolare nella zona delle Autolinee, definita simbolicamente la "porta della città". La Lega ha denunciato la cronica situazione di degrado trentennale, l'abbandono di aree cittadine, gli episodi quotidiani di criminalità, la presenza di immigrati "allo sbando" e la mancanza di un posto di polizia fisso. L'area, che dovrebbe essere un biglietto da visita accogliente con centri commerciali e aree verdi, è oggi sinonimo di insicurezza. La stessa situazione di degrado, è stato sottolineato, si riflette nel centro storico e nei quartieri periferici, esigendo un piano di recupero e controllo straordinario che la Lega si impegna a promuovere.

Degrado crescente

Il segretario cittadino Leo Battaglia ha riassunto la missione dell'incontro, dichiarando che gli innumerevoli problemi della città, come la carenza di sicurezza, il crescente impoverimento e la situazione degradante delle infrastrutture, possono e devono essere risolti attraverso la determinazione e l'azione concreta della Lega. L'obiettivo primario è invertire la rotta che ha messo Cosenza "all'angolo", restituendole dignità e prospettive di sviluppo.

«Cosenza nell'angolo è una manifestazione che parte oggi da Cosenza per arrivare fino alle amministrative del nostro comune - ha detto l’onorevole Loizzo - è una manifestazione di ascolto dei vari quartieri della città anche in considerazione degli eventi che hanno minato la sicurezza di Cosenza. Purtroppo la cronaca ne è testimone dall’aggressione immotivata al senzatetto Christian fino ad arrivare alle manifestazioni di violenza notturna dell'area delle autolinee. Noi - continua la deputata della Lega - predisporremo un piano di ascolto ai cittadini, una sorta di sandbox in cui elaboreremo attraverso la raccolta di dati il programma, quindi un programma per le amministrative che non parte dall'alto ma dal basso dall'esigenza dei cittadini della nostra città»

Si vota fra quasi un anno e mezzo e quindi parlare di candidati è prematuro. Ma la Loizzo dice che «sono già iniziate delle interlocuzioni, la scelta deve essere frutto di una grande condivisione tra i partiti del centro-destra, quindi noi faremo la nostra parte. Ci sederemo al tavolo con il nostro coordinatore cittadino, Leo Battaglia, per stabilire qual è la migliore candidatura per la coalizione guardando anche eventualmente alla società civile. Ma adesso è presto. In questo momento il nostro focus è centrato sull’ascolto dei cittadini e l’elaborazione del programma. A suo tempo il centrodestra individuerà sicuramente la persona più adatta a interpretarlo».