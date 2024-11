In merito all’articolo dal titolo “Altri guai per la compagna di Oliverio: deve restituire 70mila euro alla Regione”, dal direttore generale del dipartimento Agricoltura della Regione, Giacomo Giovinazzo, riceviamo e pubblichiamo:

«In relazione all'articolo a firma Pietro Bellantoni, mi permetto di precisare che alla ditta Adriana Toman non è stato erogato alcun contributo finanziario relativamente alla misura 4.1 del PSR Calabria 2014/2020, contrariamente a quanto riportato nel titolo: “Altri guai per la compagna di Oliverio: deve restituire 70mila euro alla Regione”. Conseguentemente nulla deve restituire. La ditta Toman, infatti, non avendo proceduto alla sottoscrizione della convenzione prevista si intende abbia rinunziato alla realizzazione del progetto proposto. Di conseguenza si è proceduto all’attivazione dell'iter amministrativo da voi richiamato nel testo dell'articolo».





Risponde Pietro Bellantoni

Nel prendere atto della precisazione, facciamo notare al dottor Giovinazzo che l'articolo si basa esclusivamente sui dati forniti dal suo stesso dipartimento, nel decreto dirigenziale – firmato da Giuseppe Oliva – assunto il 26 settembre 2019 e registrato al numero 11923 del 2 ottobre 2019.

Nel provvedimento in questione, il dipartimento specifica di procedere alla rettifica del Dds 15612 del 19 dicembre 2018, per la parte «inerente la ditta Toman Adriana» con «revoca del contributo concesso pari a € 72.319,34 e decadenza della domanda di aiuto».

Ci chiediamo, poi, se questa precisazione – che sembra quasi voler smentire uno atto della stessa Regione – sarebbe pervenuta alla nostra redazione se l'articolo in questione avesse riguardato la revoca di finanziamenti a cittadini comuni.