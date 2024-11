Primi ad arrivare nel salone di rappresentanza del Comune di Cosenza i delegati delle liste del Movimento 5 stelle seguiti da quelli che sostengono la candidatura di Mario Occhiuto. Scadrà domani il termine per la presentazione delle liste

COSENZA - Il salone di rappresentanza del Comune di Cosenza da questa mattina alle 8 ha aperto i battenti per accogliere i delegati delle rispettive formazioni politiche, incaricati di depositare le liste dei candidati a sindaco ed al consiglio comunale, con la relativa documentazione.

Subito all'opera gli impiegati preposti a verbalizzare. La prima lista ad essere consegnata è stata quella del sindaco Gustavo Coscarelli e dei Cinquestelle. Subito dopo sono giunti i delegati di numerosi contrassegni collegati a Mario Occhiuto. In particolare quelli delle liste Mario Occhiuto Sindaco, Forza Cosenza, Occhiuto Bis, Cosenza in Alto, Cosenza Libera, Fabbrica Creativa, Cosenza Sostenibile, Cosenza Bellissima, Democrazia Mediterranea.

Saranno otto i contrassegni per il candidato a sindaco Carlo Guccione. Oltre alla lista del Partito Democratico, ci saranno 'Adesso Cosenza', 'Oltre i colori', messa in campo da Giacomo Mancini per l'Ala verdiniana, 'Uniti per la città' che fa riferimento alle posizioni del deputato Franco Bruno e del consigliere Giuseppe Giudiceandrea oltre che alla compagine di 'Italia del Meridione', poi due liste direttamente collegate allo stesso Guccione, quella di 'Orgoglio Brutio' e quella del Partito Socialista.

Si prevedono sette liste a sostegno di Enzo Paolini, riferite al Pse, al Partito Liberale, ai Verdi, a Scelta Civica ed al Nuovo Centro Destra. Una lista dovrebbero presentare i candidati Valerio Formisani e Vincenzo Iaconianni.

Le liste saranno accettate fino a domani, sabato 7 maggio alle ore 12. A scandire il tempo un orologio digitale proiettato su un pannello visibile da ogni angolo della sala.





Salvatore Bruno