Ieri l’incontro a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco, il coordinatore provinciale Giorno e l’assessore Buffone. I pentastellati: «Non ci è piaciuto il modo con cui si sono azzerate le deleghe»

Il Movimento 5 Stelle ha rotto gli indugi riguardo la rimodulazione della giunta a Palazzo dei Bruzi, inevitabilmente legata alle amministrative che si terranno nel 2027 a Cosenza. Ieri pomeriggio il sindaco Franz Caruso ha incontrato il coordinatore provinciale Giuseppe Giorno e l’assessore al Welfare Veronica Buffone, primo esponente pentastellato ad essere entrato a far parte di una squadra di governo cittadina in Calabria. L’esito è stato comunicato da Giorno che non ha dato al primo cittadino garanzie su un sostegno in chiave futura.

Nel corso del faccia a faccia «sono state evidenziate con chiarezza tutte le criticità che hanno accompagnato il governo della città e, non ultima, la questione dell’azzeramento delle deleghe - ha detto Giorno - che così come attuata, quasi a voler “stanare” qualche altro attore, non ci ha convinti e non ci è piaciuto: a pagarne il prezzo, alla fine, sono stati soltanto i cittadini e la continuità amministrativa».

«Abbiamo pertanto ribadito al sindaco - ha aggiunto - che rientra nelle sue prerogative valutare se intenda continuare ad avvalersi del nostro contributo in Giunta oppure no. Noi, con senso di responsabilità, rimaniamo aperti al dialogo in virtù dell’enorme sforzo profuso su scala nazionale di costruire un percorso di unità del fronte progressista. Allo stesso tempo, una cosa è certa: comunque evolverà il quadro politico, non ci sarà alcun assegno in bianco né un sostegno automatico in vista delle prossime elezioni amministrative».

Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle ha quindi dato delle linee guida che il partito guidato Giuseppe Conte seguirò a stretto giro.«Nei prossimi giorni - ha concluso - proseguiremo nel portare avanti le nostre considerazioni politiche, così come stiamo già facendo su tutti i tavoli già avviati del campo progressista, convinti che la politica debba misurarsi sui fatti, sul rispetto dei ruoli e sull’interesse generale della comunità affrontando le emergenze del territorio con la massima trasparenza possibile».

La posizione del M5S è stata tenuta riservata fino ad oggi. Nemmeno durante il vertice con il resto del centrosinistra, tenuto martedì scorso, i rappresentanti del circolo territoriale avevano dato punti di riferimento agli alleati. Avevano altresì annunciato una posizione pubblica una volta chiarito il proprio pensiero con il sindaco Caruso. Effettuato il passaggio istituzionale, la forte presa di posizione.