Nel pomeriggio di quest’oggi 17 febbraio, al tribunale di Cosenza sono stati proclamati i consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione nord. Nessuna sorpresa rispetto ai nomi già informalmente diffusi attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno.

Gli eletti con il quoziente intero

Il seggio pieno è scattato per Graziano Di Natale, lista Io Resto in Calabria; Mimmo Bevacqua del Partito Democratico; Luca Morrone di Fratelli d’Italia; Gianluca Gallo di Forza Italia, Pietro Molinaro per la Lega di Salvini; Pierluigi Caputo per la civica Jole Santelli Presidente.

Gli eletti con i resti

A questi si sono aggiunti gli eletti nel collegio unico regionale, attraverso il calcolo dei resti: Giuseppe Aieta per i Democratici e Progressisti; Giuseppe Graziano per l’Udc; Carlo Guccione per il Partito Democratico e Antonio De Caprio per Forza Italia.