Occhiuto annuncia convenzione con la Bilotti Parking, ma al parcheggio non ne sanno nulla

Anche Mario Occhiuto ha partecipato questa mattina alla commissione consiliare trasporti, convocata a Palazzo dei Bruzi dal presidente Gisberto Spadafora per discutere della chiusura al traffico del tratto di Via Misasi antistante gli ingressi delle scuole Pizzuti e Zumbini. Attivata in via sperimentale da qualche giorno, l’interdizione ai veicoli ha provocato una sostanziale modifica della viabilità cittadina e comprensibili disagi per gli automobilisti, disorientati dalle scelte adottate dall’amministrazione comunale. L'effetto domino ha provocato l'inversione di numerosi sensi di marcia e la chiusura anche di un tratto di Viale della Repubblica, tra gli incroci con Via Amantea e Via Simonetta.





Gli automobilisti evitano le vie del centro cercando percorsi alternativi

Dopo il caos dello scorso 8 settembre, data avvio della sperimentazione, quest’oggi la situazione lungo l’importante arteria, era notevolmente migliorata. Via Misasi, normalmente ingolfata dal flusso di vetture, appariva scorrevole ed insolitamente vuota. Segnale evidente che gli automobilisti hanno deciso di evitare il centro. Ma la situazione della mobilità si è aggravata in altri punti nevralgici della città, in particolare allo svincolo autostradale e nei pressi dell’ospedale dell’Annunziata dove la circolazione è rallentata anche dai lavori in corso su Piazza Riforma. Permangono i disagi inoltre per il doppio senso di circolazione istituito su Piazza Bilotti. Il battesimo di fuoco è atteso per domani, con la riapertura delle scuole.





Occhiuto: «Parcheggio agevolato» ma alla Bilotti Parking non ne sanno nulla

Il sindaco ha annunciato una convenzione stipulata proprio con il parcheggio di Piazza Bilotti per consentire la sosta ad una tariffa agevolata negli orari di ingresso e di uscita degli alunni. In realtà alla Bilotti Parking questa mattina il personale cadeva dalle nuvole: «Non abbiamo alcuna notizia in merito – ha confessato l’addetta al parcheggio – Ammesso che la convenzione esista non potrà essere attivata prima di una settimana».

Cittadini e commercianti pronti a manifestare il loro dissenso. Dura l'opposizione consiliare

Nel frattempo le novità introdotte da Occhiuto sono fortemente contestate da residenti e commercianti del centro. Per venerdì 15 è in programma una manifestazione di protesta nel quadrilatero compreso tra Via Misasi, Via Rodotà, Via Simonetta e Piazza Bilotti. Intanto le opposizioni restano particolarmente critiche: «A Occhiuto non piace la democrazia e il rispetto delle regole che sono previste dallo statuto comunale e dal regolamento del funzionamento delle commissioni consiliari – è scritto in un comunicato diffuso da Carlo Guccione - Oggi Occhiuto ha impedito la votazione sul documento presentato dal gruppo consiliare del Pd e della Grande Cosenza da parte di Damiano Covelli ed Enrico Morcavallo. Nel documento si chiede la revoca dei provvedimenti presi dal sindaco per quanto riguarda la viabilità su via Misasi, piazza Bilotti che hanno causato gravi rallentamenti del traffico cittadino e una forte penalizzazione per i cittadini e i commercianti.

Inoltre, nello stesso documento, Pd e Grande Cosenza hanno chiesto, come si fa nelle democrazie, che l’amministrazione comunale organizzasse un’assemblea pubblica per discutere con cittadini, commercianti e forze sociali.

Il sindaco, presente alla riunione della Commissione trasporti, ha impedito che la stessa commissione liberamente si potesse pronunciare, impendendo il voto forse per il timore che qualche consigliere di maggioranza potesse votare a favore del documento del Pd e della Grande Cosenza, consentendone l’approvazione».

Salvatore Bruno