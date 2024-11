Presentata la candidatura alla segreteria provinciale da parte del sostenitore della mozione Orlando

Nella corsa a tre verso la segreteria provinciale di Cosenza del Partito Democratico, Giuseppe Mazzuca rappresenta l’ala più critica nei confronti dell’apparato uscente. Invoca un cambio di direzione, alla luce della lunga sequenza di sconfitte elettorali. «Questo congresso introduce alla campagna per le politiche - sottolinea - e se non si imbocca una strada comune, se non si rema nella stessa direzione il rischio è quello di incassare un’altra sonora batosta».

!banner!

Mazzuca riparte dal buon 27% ottenuto quando sostenne la mozione Orlando e spera di poter incrementare quel risultato. Nel presentare la sua candidatura in una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche Enzo Damiano, ha chiesto di confrontarsi con gli altri due candidati: il segretario uscente Luigi Guglielmelli e la consigliera comunale di Laino Castello Angela Donato, espressione di Aria Nuova, la corrente dell’ex presidente della provincia Graziano Di Natale, affinché si possa garantire il massimo coinvolgimento degli iscritti. Il voto si celebra il 29 ottobre, ed il rischio astensionismo è dietro l’angolo.