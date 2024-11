Senatore uscente correrà per un posto a Montecitorio nell'uninominale

Il centrodestra ha scelto Paolo Naccarato per la corsa alla Camera nel collegio uninominale di Cosenza. Senatore uscente, eletto nel 2013 in Lombardia sotto il simbolo della Lega Nord, iscritto a Palazzo Madama al gruppo Grandi Autonomie e Libertà, Naccarato ha firmato la propria candidatura per la coalizione capeggiata da Forza Italia. Nel collegio di Cosenza sembrava certa la candidatura del vicecapogruppo a Montecitorio Roberto Occhiuto. Il fratello del sindaco della città dei bruzi probabilmente guiderà il listino plurinominale.