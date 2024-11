Immagine del telefonino sul quale scorre il video del ponte sulla Sila-Mare nel Cosentino crollato oggi pomeriggio a causa del maltempo. Inizia così il videomessaggio del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto postato sul suo profilo di Facebook: «Ho appena concluso una riunione – dice il governatore – che ho convocato d’urgenza subito dopo avere queste immagini incredibili. Si tratta di un ponte costruito solo 9 anni fa dai comuni del posto. Un ponte che crolla in questo modo. Sono immagini che ricordano il ponte di Genova che ha mietuto tantissime vittime».

«Sapete perché non ci sono state tantissime vittime oggi? – chiede Occhiuto – Perché Anas qualche ora prima, in maniera previdente, ha chiuso questo tratto di strada e quindi ha impedito che passassero mezzi di cantiere, automobili. Altrimenti oggi commenteremmo una tragedia. Ho chiamato l’amministratore delegato di Anas e mi sono compiaciuto per questa scelta».

«Domani andrò sul posto – ha concluso Occhiuto e pretenderò che tutte le responsabilità, se ci sono, vengano accertate. Un ponte nel 2023, costruito solo 9 anni prima, non può crollare in questo modo».