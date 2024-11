Il sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale ai primi cittadini della provincia: «Sono qui per incoraggiare ed essere vicina ai nostri amministratori locali, perché oggi chi ha idee, nel prossimo futuro le potrà sviluppare»

«Sono qui per incoraggiare ed essere vicina ai nostri amministratori locali, perché oggi chi ha idee, nel prossimo futuro le potrà sviluppare. Io vedo grandi opportunità, in un momento storico e istituzionale in cui abbiamo abbandonato l’austherity e arriveranno flussi di denaro importanti. È una sfida per il sistema Paese che dobbiamo vincere tutti insieme».

Lo ha detto il sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, che questa mattina, in Prefettura, a Crotone, ha incontrato i sindaci della provincia pitagorica per presentare il Contratto istituzionale di sviluppo che rappresenta «una importante occasione per finanziare progetti in materia di ambiente, riqualificazione urbana, cultura, minoranze etnolinguistiche e anche turismo».

Nel corso d quest'ultima tappa del tour istituzionale sul Cis, Nesci ha ricordato che «si tratta di una delle tante opportunità che si vanno a inserire negli altri bandi derivanti dal Pnrr, che avranno una particolare attenzione ai borghi e ai territori, che hanno nella vocazione turistica il riscontro del loro sviluppo economico e sociale».

Il sottosegretario ha ricordato che i Comuni dovranno presentare le proposte progettuali - anche in forma aggregata e con la soglia minima pari a un milione di euro - entro il 15 dicembre, inviandole alla Regione Calabria: «Conosciamo bene le difficoltà degli enti locali, ma è anche vero che il Governo ha attivato diversi concorsi per assegnare tecnici del Pnrr e anche per l’intera programmazione europea agli enti locali».

Nello specifico, per quanto riguarda il Cis, Nesci si dice certa che i Comuni abbiamo già dei progetti: «Si tratta di trovare la strategia politica giusta per individuare un progetto che sia aderente alla richiesta del Cis Calabria, che ricordo non è uno strumento ordinario per i servizi essenziali, ma è una opportunità in più che guarda al turismo, alla cultura e alla riqualificazione urbana».