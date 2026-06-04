La convalida formale è arrivata dal seggio centrale dell’Ufficio elettorale del Tribunale. Il primo cittadino in vista del secondo mandato: «Gratificante il riconoscimento dei cittadini. Sarò il sindaco di tutti»

Vincenzo Voce è stato ufficialmente proclamato sindaco di Crotone. La convalida formale è giunta oggi al seggio centrale dell'Ufficio elettorale del Tribunale cittadino. A sancire l'elezione è stato il giudice Emmanuele Agostini, il quale ha certificato che il candidato «ha conseguito la maggioranza assoluta con 18.862 voti».

«L'emozione c'è sempre - ha dichiarato Voce all'uscita dal Palazzo di Giustizia - La gioia di vedersi riconoscere un risultato dai propri concittadini dopo cinque anni e mezzo di duro lavoro, è veramente molto gratificante». Il primo cittadino ha espresso gratitudine verso gli elettori, la giunta uscente e il Consiglio comunale che lo ha sostenuto nel mandato precedente, rivolgendo contestualmente gli auguri ai nuovi eletti.

«Adesso ricominciamo a lavorare - ha aggiunto - anche se, in realtà, non ho mai smesso. L'obiettivo è quello di continuare con i tanti progetti che abbiamo iniziato per far crescere la città. C'è ancora tanto da fare, però voglio farlo insieme a tutti i cittadini e, come ho detto subito dopo l'esito del voto, voglio essere il sindaco di tutti».

Al termine della proclamazione, Voce si è recato nella sala “Falcone e Borsellino” del municipio cittadino dove ha formalmente indossato la fascia tricolore che lo accompagnerà nel suo nuovo mandato.

Il sindaco ha sottolineato l'importanza del confronto istituzionale con le forze di opposizione: «il dialogo con la minoranza sarà improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione sui temi che riguardano il bene della città. Le differenze politiche non devono impedire il confronto costruttivo nell'interesse della comunità».

Per quanto riguarda la composizione della squadra di governo, il primo cittadino ha confermato che i lavori sono ormai alle battute finali: «siamo in dirittura d'arrivo. A breve presenteremo una squadra competente e motivata, capace di affrontare le sfide che attendono Crotone nei prossimi anni».