Vincenzo Voce è stato ufficialmente proclamato sindaco di Crotone. La convalida formale è giunta oggi al seggio centrale dell'Ufficio elettorale del Tribunale cittadino. A sancire l'elezione è stato il giudice Emmanuele Agostini, il quale ha certificato che il candidato «ha conseguito la maggioranza assoluta con 18.862 voti».

«L'emozione c'è sempre - ha dichiarato Voce all'uscita dal Palazzo di Giustizia - La gioia di vedersi riconoscere un risultato dai propri concittadini dopo cinque anni e mezzo di duro lavoro, è veramente molto gratificante». Il primo cittadino ha espresso gratitudine verso gli elettori, la giunta uscente e il Consiglio comunale che lo ha sostenuto nel mandato precedente, rivolgendo contestualmente gli auguri ai nuovi eletti.

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«Adesso ricominciamo a lavorare - ha aggiunto - anche se, in realtà, non ho mai smesso. L'obiettivo è quello di continuare con i tanti progetti che abbiamo iniziato per far crescere la città. C'è ancora tanto da fare, però voglio farlo insieme a tutti i cittadini e, come ho detto subito dopo l'esito del voto, voglio essere il sindaco di tutti».

Al termine della proclamazione, Voce si è recato nella sala “Falcone e Borsellino” del municipio cittadino dove ha formalmente indossato la fascia tricolore che lo accompagnerà nel suo nuovo mandato.

Il sindaco ha sottolineato l'importanza del confronto istituzionale con le forze di opposizione: «il dialogo con la minoranza sarà improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione sui temi che riguardano il bene della città. Le differenze politiche non devono impedire il confronto costruttivo nell'interesse della comunità».

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Per quanto riguarda la composizione della squadra di governo, il primo cittadino ha confermato che i lavori sono ormai alle battute finali: «siamo in dirittura d'arrivo. A breve presenteremo una squadra competente e motivata, capace di affrontare le sfide che attendono Crotone nei prossimi anni».