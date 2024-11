Arriva anche da Roma la solidarietà al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per i danni subiti dalla sua casa di Belvedere Marittimo in seguito a un incendio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani affida al social X il suo messaggio di vicinanza al collega di partito: «La sua casa è stata danneggiata dagli incendi che negli ultimi giorni sono stati appiccati in maniera dolosa. Un'intimidazione grave che sono certo non fermerà la sua azione contro i piromani e la criminalità organizzata».

Sui social anche il messaggio del ministro della Pubblica istruzione Paolo Zangrillo: «Conosco Roberto Occhiuto, la sua incontenibile passione per la sua terra, la Calabria, alla quale sta dedicando con successo tutte le sue energie e suoi tanti talenti come presidente di Regione. Se per caso qualcuno ha pensato di frenarlo o intimidirlo è proprio fuori strada. Le minacce lo renderanno ancora più determinato a valorizzare i cittadini calabresi e il loro territorio. Forza Roberto!».

Mentre la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, scrive in una nota: «L’incendio di molte case, compresa quella del presidente Occhiuto, coinvolte nell’ennesimo incendio appiccato dai piromani, dimostra come la strada per sconfiggere questo grave e pericoloso fenomeno sia ancora lunga. Bene ha fatto il governo ad inasprire le pene per i responsabili, ma dobbiamo anche investire sulla prevenzione. Su questo è da tempo impegnata proprio la Regione Calabria, attraverso l’uso di droni per individuare chi sta per appiccare il fuoco».

«Siamo certi – conclude – che il presidente Occhiuto, al quale va la solidarietà mia e di tutto il gruppo dei senatori di Forza Italia, proseguirà con ancora più determinazione il suo lavoro per porre fine a queste gravissime azioni che mettono a repentaglio la vita delle persone e procurano ingenti danni alla natura e al frutto del lavoro dei nostri cittadini».

Le fa eco il presidente dei deputati azzurri Paolo Barelli: «Esprimo solidarietà, mia e del gruppo dei deputati di Forza Italia, al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per l'incendio che ha danneggiato la sua casa a Belvedere Marittimo. Qualunque sia la natura dell'incendio, sono sicuro che - come lui stesso ha detto - proseguirà con determinazione ed efficacia le sue azioni di buongoverno, contrastando i piromani che devastano il territorio calabrese».

E dai banchi di Montecitorio, il vicecapogruppo di Forza Italia Francesco Cannizzaro invia il suo personale messaggio di solidarietà: «La campagna contro i piromani che la Regione sta portando avanti sin dal primo giorno di insediamento della Giunta Occhiuto sta funzionando talmente bene da suscitare diversi fastidi. Il presidente, il mio amico Roberto, oggi più che mai ha l'obbligo di andare avanti sulla strada della tolleranza zero».

«La sua determinazione e il modus operandi – aggiunge Cannizzaro – che ha strategicamente applicato, portando risultati tangibili e senza precedenti su tutto il territorio regionale (basti confrontare gli anni 2022 e 2023 con il passato), sono stati presi a modello persino in Europa. Un motivo in più per non desistere. Non sarà, dunque, un episodio simile a far indietreggiare il governatore della Calabria, che sa di poter contare su tutto il sostegno degli amici, degli alleati, della sua maggioranza e del partito, tanto a livello regionale che nazionale».

«Siamo tutti determinati più che mai – sostiene ancora il vicecapogruppo azzurro alla Camera – contro gli incendi e contro il malaffare, che ogni anno causano ingenti danni alla natura, alle proprietà, alle persone, arrivando persino ad uccidere. Mi unisco, pertanto, al continuo appello del presidente Occhiuto che, rivolgendosi ai cittadini calabresi, chiede di vigilare e denunciare quei piromani vigliacchi, convinti di speculare sulla pelle degli altri. La musica è cambiata. E questo episodio non può che leggersi come sintomo di buon lavoro da parte della Regione Calabria».

«Vicinanza e solidarietà» arrivano anche dal sottosegretario agli Affari esteri Maria Tripodi: «In attesa che le autorità inquirenti e le forze dell’ordine indaghino sulla matrice del rogo, è giusto sottolineare il grande impegno che il governatore calabrese ha profuso dal suo insediamento a tutela dell’ambiente e in particolare nel contrasto ai piromani con un programma di interventi chiamato “Tolleranza zero”, in cui sono stati impiegati anche i droni e una sala operativa, e che ha consentito di denunciare e fermare, soltanto questa estate, oltre 150 piromani».

«Nella certezza – aggiunge – che non sarà questo bruttissimo episodio a fermare l’azione riformatrice del presidente Occhiuto, è anche giusto ribadire con forza che tutta la Calabria perbene è al suo fianco e ripudia ogni tentativo di sopraffazione criminale».

Solidarietà anche dal governatore della Sicilia

Anche il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, non ha fatto mancare la sua vicinanza: «Esprimo la mia solidarietà al presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, per i danni subiti dalla sua abitazione a causa di un incendio, probabilmente di origine dolosa».

«Gli inquirenti – continua – accerteranno le cause del rogo, ma una cosa è certa: Sicilia e Calabria sono state accomunate quest'estate da una battaglia comune, quella contro i piromani, che ha visto mettere in campo tutte le risorse e il personale disponibile con l'obiettivo di garantire la tutela del territorio. Sono certo che non sarà un atto scellerato come questo a fermare il buon lavoro svolto fin qui da Occhiuto nell'interesse di tutti i calabresi».

Il messaggio di Wanda Ferro

«Quale che sia la natura del rogo che ha danneggiato la casa del presidente Roberto Occhiuto, questo inquietante episodio dimostra la bontà del suo determinato impegno contro i piromani che non solo devastano il grande patrimonio ambientale calabrese, ma soprattutto mettono a rischio la vita dei cittadini, oltre spesso a distruggere in un attimo i sacrifici di famiglie e imprese». È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fdi), esprimendo solidarietà al governatore calabrese.

«Sono certa – prosegue – che le forze dell’ordine e la magistratura faranno presto luce sulla matrice dell’incendio, che è comunque un fatto di estrema gravità, perché esporre alla furia delle fiamme una casa, di chiunque sia, non significa soltanto creare un danno economico oltre che un rischio per l’incolumità dei suoi abitanti, ma significa anche ferire l’intimità di una famiglia, aggredire il luogo in cui si dovrebbe sentire al sicuro, strapparne via immagini e ricordi».

«Se invece dovesse trattarsi di un tentativo di intimidazione, sono certa che avrà l’effetto contrario rispetto a quanto auspicato dai responsabili di un atto tanto vile. Roberto Occhiuto – conclude – non si farà certo fermare, e ci avrà al suo fianco, nel suo impegno a perseguire una ‘tolleranza zero’ contro i piromani, con straordinario impegno di personale, dotazioni tecnologiche all’avanguardia, efficienti strumenti organizzativi e cooperazione interistituzionale».