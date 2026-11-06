«Non vediamo l'ora di accogliere James Talarico qui da noi: ho già inviato diverse pec al suo entourage per formulargli le mie congratulazioni e recapitargli l'invito formale a venire a Carpanzano». A dirlo all'Adnkronos è Valerio Vigliaturo, sindaco di Carpanzano, piccolo Comune del Cosentino in cui affondano le radici del senatore italoamericano James Talarico, che ha "strappato” ai repubblicani il seggio del Texas alle elezioni di Midterm.

Secondo le informazioni raccolte dal primo cittadino dopo una ricerca presso gli Uffici di Stato civile, sembrerebbe che, a partire dagli anni 20 del secolo scorso, nessun parente del senatore Usa sia rimasto nella cittadina d'origine dei suoi avi: ciò vale non soltanto per il ramo dei Talarico, ma anche per la linea materna. Il sindaco intende, in ogni caso, invitarlo a visitare il paese del bisnonno, Giuseppe "Joseph” Talarico, partito ad agosto del 1911 alla volta di Chicago con la moglie e la madre, in cerca di fortuna. James verrà poi adottato dal nipote di Giuseppe, Frank Talarico, che gli darà il suo cognome dopo la separazione della madre dal suo padre naturale. «Ho accolto la notizia della sua elezione con molto entusiasmo - prosegue il sindaco di Carpanzano -, è motivo di soddisfazione e orgoglio per l'intera comunità. Anche perché, da quello che ho appreso, James Talarico è molto legato alle tradizioni e alle sue radici italiane, un legame non di sangue ma di educazione. Sapere che un discendente di emigrati carpanzanesi, partiti per l'America da uno dei paesi più piccoli della Calabria per migliorare le proprie condizioni di vita, sia riuscito ad affermarsi e a farsi eleggere al Senato americano, tra l'altro conquistando uno storico feudo repubblicano, non può che essere per noi un vanto».