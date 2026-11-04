C'è un'immagine che s'impone più di tutte nel pulviscolo di questa storia. È il molo di Napoli, l'imbarco sul piroscafo “San Giorgio”, l'anno 1911. Giuseppe Talarico ha ventiquattro anni, la moglie Maria Carmela, che tutti chiamano Marietta, ne ha soltanto diciotto. Vengono dall'Alto Savuto, dalle curve scoscese di Carpanzano, un paese arrampicato sulla Presila cosentina. Salpano lasciandosi alle spalle l'odore del castagno e la miseria antica delle terre interne, con una valigia di cartone e la prua puntata verso Ellis Island.

Novantacinque anni dopo quel viaggio sul mare, in Texas, un uomo di nome Mark Talarico, nipote di quel Giuseppe e di quella Marietta, figlio di Arthur George nato a Chicago nel 1927, decide di compiere un gesto di pura paternità. Sposa una donna di nome Tamara e adotta legalmente suo figlio, un ragazzino nato a Round Rock nel 1989. Gli trasmette il proprio cognome, lo cresce all'interno di una cornice fatta di memoria familiare, domeniche italo-americane e racconti sul sangue lontano da cui quel nome proviene. Quel bambino si chiama James. Non c'è biologia nel legame tra il nuovo senatore degli Stati Uniti e i vicoli dell'Alto Savuto. C'è qualcosa di molto più resistente. C’è un'adozione. Un atto di volontà e di diritto che trasferisce la storia di un ceppo familiare dentro un'altra vita, cucendole addosso una memoria che non passa dal DNA, ma dalla legge e dall'affetto.

La traiettoria di James Talarico, prima di finire sui tabelloni elettorali d'America, corre su binari rigorosamente terrestri. Laureato a Austin, poi un master in Education Policy a Harvard, sceglie di mettere le mani nella carne viva della società texana facendo l'insegnante nelle scuole pubbliche. Contemporaneamente impegna i suoi studi nella formazione teologica al seminario presbiteriano di Austin. Quando nel 2018 entra alla Camera dei Rappresentanti del Texas, la sua linea politica non concede nulla alla retorica delle élite. Propone e firma norme sulla trasparenza, si batte per i fondi alla scuola pubblica, difende l'innalzamento dei salari per i lavoratori e la regolamentazione dell'etica pubblica. Una figura di riformista sociale a indirizzo popolare imbevuto di dottrina cristiana che scardina la classica contrapposizione americana tra fede ed emancipazione sociale.

Poi arriva la campagna per il Senato federale a Washington. Una corsa giudicata impossibile in uno stato che non eleggeva un democratico a Capitol Hill dal 1988. Talarico sfida Ken Paxton, una delle figure più potenti del repubblicanesimo texano, e lo travolge alle urne con un consenso conquistato metro su metro nelle periferie e nelle contee rurali.

Ed è a questo punto che la parabola politica valica l'Atlantico e va a strusciare contro il muretto di un social network in Calabria.

Mimmo Talarico, ex consigliere regionale e figura nota della politica cosentina, scrive un post che rimbalza tra la valle del Savuto e le bacheche locali. Rivendica la parentela comune, il ceppo di Carpanzano, e rende pubblico un gesto antico quanto l'emigrazione stessa. Talarico ha inviato a James, tramite i parenti rimasti in contatto oltreoceano, le congratulazioni per il successo e l'invito ufficiale a tornare in Calabria nella prossima estate per riabbracciare i luoghi da cui partirono Giuseppe e Marietta.

È il cortocircuito etnografico dell'identità contemporanea. Da una parte un politico texano formato ad Harvard che ha conquistato un seggio a Washington portando un cognome calabrese ricevuto per via giuridica e affettiva; dall'altra una comunità dell'interno cosentino che ritrova nel proprio albero genealogico la propaggine di un potere globale, riannodando i fili di una diaspora mai del tutto recisa.

Non ci sono leggende da inventare né discendenze di sangue da sbandierare con l'enfasi della retorica paesana. La verità dei fatti è molto più affascinante, perché racconta di come il diritto civile americano, un'adozione, abbia preso la storia di una famiglia partita da Carpanzano nel 1911 e l'abbia depositata nelle mani di un giovane insegnante del Texas. E di come oggi, tra le colline prosciugate dal sole dell'Alto Savuto, si attenda il ritorno di un senatore americano che porta il nome di chi partì con il “San Giorgio”, a ricordare che l'appartenenza non è una questione di genetica, ma un luogo del pensiero dove si decide chi chiamare padre.