Nel 2015 era candidato come consigliere comunale in lista con il Partito democratico a sostegno di Fabio Scionti. Dopo cinque anni Daniele Prestileo non solo ha cambiato partito, ma anche schieramento migrando a destra con in tasca un pass per una candidatura a primo cittadino di Taurianova. Una migrazione che era già stata palesata sul finire dello scorso anno quando, a dicembre, Prestileo da consigliere comunale di maggioranza era stato tra i 9 firmatari delle dimissioni che avevano portato alla caduta del sindaco Scionti e alla fine anticipata della consiliatura.

Il giovane docente di Taurianova è alla guida di una coalizione che schiera il maggior numero di liste (5). La sua candidatura ha portato alla rottura del fronte sovranista e di quella coalizione che ha vinto le regionali portando all’elezione della governatrice Jole Santelli.

Le liste che appoggiano Daniele Prestileo sono Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Lega per l’Italia (partito nato dalla scissione di una parte dei leghisti calabresi) e Movimento democratici e riformisti. Nella sua presentazione a piazza Italia erano presenti, tra gli altri, il deputato di Fi Francesco Cannizzaro e il consigliere regionale Raffaele Sainato. Soprattutto Cannizzaro ha criticato (pur definendola «legittima») la decisione della Lega di correre da sola e spaccare il fronte del centrodestra.

Le liste a sostegno di Prestileo

Forza Italia

1) Sebastiano Stranges detto “Nello”

2) Giovanni Amore

3) Maria Teresa Condina

4) Maria Pia Gentiluomo

5) Sergio Leva

6) Domenico Mammola

7) Caterina Mangano detta “Katia”

8) Maria Vittoria Martino

9) Pier Luigi Melara

10) Marialuisa Pileggi

11) Anna Raso

12) Giuseppe Rigoli

13) Sonia Sansalone

14) Antonella Stillitano

15) Rocco Tripodi

16) Maria Concetta Ursida

Fratelli d’Italia

1) Filippo Lazzaro

2) Ilenia Alessi

3) Martina Larosa

4) Lucia Scionti

5) Antonino Vicari

6) Carmelina Bongiovanni

7) Luciano Gallo

8) Maria Gioia

9) Francesco Arena

10) Cristiano Pepe

11) Benito Sposato

12) Carlo Alberto Manule

13) Augusto Necci

14) Massimiliano Rollo

15) Rocco Amuso

16) Serena Mustica

Lega per l’Italia

1) Michele Gullace

2) Vincenzo Nasso

3) Andrea Mesiani

4) Carmela Clemente

5) Salvatore Petullà

6) Caterina Genua

7) Giuseppe Abramo

8) Maria Concetta Tropea

9) Gilda Roberto

10) Andrea Sorace

11) Luigina Melidona

12) Giuseppe Crucitti

Movimento Democratici Riformisti

1) Rocco Coluccio

2) Laura Ambesi

3) Maria Stella Bottari

4) Vincenza Bulzomì

5) Martino Cammareri

6) Donatella Cornero

7) Alice Dante

8) Marco Furci

9) Domenica Lombardo

10) Francesca Longo

11) Antonino Reitano

12) Rachele Romano

13) Graziella Siclari

14) Antonio Taverna

15) Adele Timpani

16) Giuseppa Tre Re

Unione di Centro

1) Perri Maria Teresa

2) Barreca Pietro

3) D’Anna Daniela

4) Loprete Rocco

5) Pelle Fabio

6) Scappatura Maria

7) Asciutto Paolo

8) Polimeni Giuseppe

9) Pacek Aleksandra detta “Ola”

10) Sorace Antonio detto “Totò”

11) Bova Francesco

12) La Valle Raffaele

13) Caruso Vincenzo