Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Calabria, conferma il proprio impegno per una gestione responsabile e trasparente dei fondi pubblici, principio cardine dell’azione politica del Movimento. Durante il suo mandato, Tavernise ha amministrato con rigore i fondi destinati al Gruppo consiliare. Una parte significativa di queste risorse, che avrebbero potuto essere utilizzate per contratti di collaborazione o acquisti, è stata invece risparmiata e restituita alle casse del Consiglio regionale.

Nel dettaglio, il totale dei fondi per il personale non utilizzati ammonta a oltre 58mila euro, a cui si aggiungono i fondi di funzionamento non spesi, pari a oltre 16mila euro. Complessivamente, la somma restituita da Tavernise ammonta a oltre 74mila euro, che tornano integralmente a disposizione dell’istituzione regionale e quindi dei cittadini calabresi. «Si tratta di soldi dei calabresi – ha dichiarato Tavernise – che mi auguro possano essere destinati a finalità davvero utili alla collettività, pur nel rispetto delle voci di bilancio in cui sono incardinati».

In vista delle imminenti elezioni regionali, Tavernise sarà candidato nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico. La sua gestione virtuosa dei fondi pubblici rappresenta un segnale concreto della volontà del Movimento di promuovere trasparenza, correttezza amministrativa e fiducia nelle istituzioni.