Il governatore ancora non formalizza l’addio. In Cittadella incontra il ministro della Cultura e il sottosegretario all’Interno. Oggi atteso a Reggio per gli Stati Generali del Mezzogiorno

Il giorno dopo l’annuncio social delle sue dimissioni, Roberto Occhiuto pubblica una foto che lo ritrae con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro. L’immagine è stata scattata a Catanzaro Lido, all’interno di un albergo che ha ospitato il governatore e i membri del governo impegnati in una visita istituzionale.

Giuli era infatti in Calabria per un sopralluogo nei cantieri del Duomo, del Parco della Biodiversità e dell’area archeologica dell’antica Scolacium. Un contesto di apparente normalità, mentre la decisione di Occhiuto di dimettersi da presidente della Regione Calabria - annunciata in video per aprire la strada alla ricandidatura - non è stata ancora formalizzata.

La seduta del Consiglio regionale, inizialmente ipotizzata per martedì 5 agosto, non è stata ancora ufficialmente calendarizzata.

Oggi pomeriggio, alle 15, Occhiuto sarà a Reggio Calabria per gli Stati Generali del Mezzogiorno organizzati da Forza Italia. Il partito, di cui è vice segretario nazionale, potrebbe diventare la cornice in cui chiarirà definitivamente tempi e ragioni della sua scelta.