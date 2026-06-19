Il consigliere regionale del Pd denuncia l'esclusione dai sostegni economici di nuclei familiari con Isee inferiori a 7mila euro: «Nel 2024 una mia mozione approvata all'unanimità aveva ampliato la platea dei beneficiari, oggi siamo di nuovo al punto di partenza»

«Ancora una volta la Regione Calabria abbandona le famiglie con disabili gravissimi all'interno del nucleo familiare». È una dura presa di posizione quella espressa dal consigliere regionale del Partito Democratico, Ernesto Alecci, che torna a denunciare l'esclusione di numerosi nuclei familiari dai contributi destinati all'assistenza delle persone affette da disabilità gravissima.

Alecci è intervenuto nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale, durante la quale sono state approvate alcune variazioni al bilancio di previsione della Regione Calabria. Tra queste, le misure per sostenere i Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso marzo, quelle finalizzate a garantire la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale e gli stanziamenti destinati alle famiglie delle vittime della tragedia di Amendolara, con risorse per le spese funerarie e l'assistenza ai congiunti.

«Si tratta di iniziative straordinarie legate a eventi straordinari – afferma il consigliere dem – e il Gruppo del Partito Democratico ha espresso voto favorevole. Ma accanto a queste decisioni, sarebbe opportuno che la governance regionale riuscisse a portare avanti quelle che definirei riforme normali, perché riguardano la quotidianità di tante famiglie calabresi».

Il riferimento è all'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi alle famiglie che assistono persone con disabilità gravissima, soggetti che necessitano di assistenza continua ventiquattr'ore su ventiquattro e che non sono in grado di svolgere autonomamente neppure le attività essenziali della vita quotidiana.

«Nella provincia di Catanzaro – denuncia Alecci – sono rimaste escluse dai contributi famiglie che vivono addirittura al di sotto della soglia di povertà, con un Isee di circa 7 mila euro. Nel 2024 avevo presentato una mozione per l'allargamento della platea dei beneficiari, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che aveva dato un po' di respiro a tante persone. Credevo fosse una battaglia ormai vinta, ma oggi, dopo un anno, siamo purtroppo punto e a capo, con centinaia di famiglie rimaste senza sostegno economico».

Secondo il consigliere regionale, la Calabria continua così a non garantire un adeguato supporto a nuclei già profondamente segnati dalle difficoltà economiche e dal peso dell'assistenza quotidiana.

«Queste famiglie sono esasperate – conclude Alecci – vivono tragedie silenziose, hanno bisogno di aiuto, di contributi e di servizi. Da sole non ce la possono fare. Mi auguro che in tempi brevi si possa correre ai ripari e lasciarci definitivamente alle spalle questa situazione incresciosa».